فيديو .. شغب من جماهير نيجيريا بعد الفشل في التأهل لكأس العالم

المصدر: رويترز

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اقتحم مشجعو نيجيريا أرض الملعب حيث بدأت على الفور تداعيات الفشل المفاجئ في الوصول إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم بعد التعادل 1-1 مع غانا في أبوجا أمس الثلاثاء.

ورد المشجعون في الاستاد على النتيجة، التي جعلت نيجيريا تخسر مكانها في كأس العالم في قطر بقاعدة الهدف خارج الأرض، من خلال رمي مقذوفات على لاعبي غانا ومجموعة صغيرة من المشجعين الزائرين باستاد موشود أبيولا الوطني.

وكان الأمن بطيئا في التعامل مع العنف، الذي تضمن اقتحام الملعب بعد صفارة النهاية، وترك لاعبي غانا يقاتلون للخروج من الملعب في مشاهد ستثير بلا شك حفيظة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) والاتحاد الدولي (الفيفا).

وعندما تدخلت الشرطة أخيرا، بدأت في ضرب مثيري الشغب بالهراوات، وأطلقت الغاز المسيل للدموع على أرض الملعب لتفريق المشجعين المشاغبين، الذين حطموا أيضا مقاعد البدلاء.

وكان يتوقع أن تحجز نيجيريا، التي شاركت في ست من النسخ السبع السابقة لكأس العالم، مكانها في النهائيات أمام 60 ألف مشجع في أبوجا، بعد أن انتهت مباراة الذهاب في الجولة الحاسمة بالتصفيات بالتعادل بدون أهداف في غانا يوم الجمعة.

لكن خطأ من حارس المرمى فرنسيس أوزوهو أعطى الفرصة لتوماس بارتي بافتتاح التسجيل مبكرا لصالح غانا في مباراة الإياب. وأدرك ويليام تروست-إيكونج التعادل من ركلة جزاء، لكن أصحاب الأرض خرجوا من المنافسة بعد أداء باهت في الشوط الثاني ونادرا ما هددوا مرمى الفريق الزائر.

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