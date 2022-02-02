أوروجواي تقترب من حسم التأهل لمونديال 2022 بالفوز على فنزويلا في تصفيات أمريكا الجنوبية

المصدر: د ب أ

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اقترب منتخب أوروجواي بشكل كبير من حسم تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر بعدما تغلب على ضيفه منتخب فنزويلا 4 / 1 مساء الثلاثاء (صباح الأربعاء بتوقيت جرينتش) ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال.

ورفع منتخب أوروجواي رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع بعد أن حقق الفوز الثاني على التوالي والسادس له في التصفيات مقابل ست هزائم وأربعة تعادلات.

وأنهى منتخب أوروجواي الشوط الأول من المباراة متقدما بثلاثة أهداف سجلها رودريجو بيتانكور وجيورجيان دي اراسكايتا وادينسون كافاني في الدقائق الأولى و23 و45 .

وفي الشوط الثاني، أضاف النجم لويس سواريز الهدف الرابع لأوروجواي من ضربة جزاء في الدقيقة 53 ثم رد منتخب فنزويلا بهدف وحيد سجله جوزيف مارتينز في الدقيقة 65 .

وتجمد رصيد فنزويلا عند عشر نقاط في المركز العاشر الأخير بالتصفيات حيث تلقت 12 هزيمة مقابل ثلاثة انتصارات وتعادلا واحد.

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