الأرجنتين تواصل سلسلة " اللاهزائم "بالفوز على كولومبيا في تصفيات مونديال 2022

المصدر: د ب أ

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مدد المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم سلسلة اللاهزائم إلى 29 مباراة متتالية بعدما تغلب على ضيفه منتخب كولومبيا 1 / صفر مساء الثلاثاء (صباح الأربعاء بتوقيت جرينيتش) ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر.

وسجل لاوتارو مارتينيز هدف الفوز للمنتخب الأرجنتيني في الدقيقة 29 من المباراة إثر تمريرة من ماركوس أكونا، ليكون الهدف الـ 19 للاعب بقميص المنتخب.

ورفع المنتخب الأرجنتيني، الذي كان قد ضمن بالفعل التأهل للنهائيات، رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثاني حيث كان الفوز هو العاشر له مقابل خمسة تعادلات في التصفيات.

وافتقد المنتخب الأرجنتيني جهود النجم ليونيل ميسي لكنه شهد عودة المدير الفني ليونيل سكالوني لقيادة الفريق بعد التعافي من فيروس كورونا.

أما منتخب كولومبيا فقد تقلصت فرصته في التأهل بعد أن أخفق في تحقيق أي فوز أو تسجيل أي هدف خلال سبع مباريات متتالية بالتصفيات.

وتجمد رصيد منتخب كولومبيا عند 17 نقطة في المركز السابع بفارق خمس نقاط خلف منتخب أوروجواي صاحب المركز الرابع وأربع نقاط خلف منتخب بيرو صاحب المركز الخامس المؤهل لملحق الفيفا.



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