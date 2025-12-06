حسام حسن تعليقاً على القرعة : منتخب مصر يلعب للفوز وتحقيق نتائج إيجابية دائما





قال حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، تعليقاً على نتيجة قرعة نهائيات كأس العالم 2026 التي أجريت الجمعة ، ": "نلعب للفوز وتحقيق نتائج إيجابية دائما، وهو ما سيحدث في كأس العالم 2026، وجاهزون وسنبذل قصاري جهدنا للتواجد في أفضل المراكز والظهور بشكل مميز في الحدث الأهم على مستوى العالم".

وأضاف: "نمتلك لاعبين كبار لديهم الرغبة مع الجهاز الفني لتحقيق نتائج مميزة بالمونديال، ونركز حاليا على بطولة الأمم الأفريقية بالمغرب والتي تنطلق بعد أيام".

ويستعد منتخب مصر حاليا للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها المغرب، حيث يلعب ضمن مجموعة تضم كل من جنوب أفريقيا وزيمبابوي وأنغولا.