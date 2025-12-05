ترامب يحضر قرعة مونديال 2026 في حفل استعراضي مصمم خصيصاً له



سيحضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرعة كأس العالم لكرة القدم، اليوم الجمعة، في حفل مليء بالاحتفالات والاستعراضات والعروض.

ويقام هذا الحدث في مركز كينيدي بواشنطن، الذي تولى ترامب رئاسته في وقت سابق من هذا العام بينما قام بتنصيب رئيس ومجلس إدارة جديدين.



وحضور ترامب لقرعة كأس العالم يضعه في صدارة المشهد خلال واحد من أبرز الأحداث الرياضية على الإطلاق، إذ يبدو أن منظمي الحفل أخذوه في الاعتبار منذ مرحلة التخطيط لهذا الحدث.

وستؤدي فرقة «فيلدج بيبول» أغنيتها الشهيرة «واي.إم.سي.إيه» التي أصبحت عنصراً أساسياً في تجمعات حملة ترامب الانتخابية وحفلات جمع التبرعات في مارالاجو، حيث شوهد الرئيس السابق يرقص على أنغامها بينما يخطط الاتحاد الدولي (الفيفا) للكشف عن جائزة السلام الخاصة به.



وقام ترامب بحملة علنية للحصول على جائزة نوبل للسلام، مستشهداً بمشاركته في إنهاء صراعات متعددة في الخارج وأسفرت هذه الجهود عن نتائج متباينة.



ومن المقرر أيضاً أن يقدم مغني الأوبرا الشهير أندريا بوتشيلي عرضاً اليوم وكذلك نجم البوب البريطاني روبي وليامز وسفيرة الموسيقى في الفيفا والمغنية الأمريكية نيكول شيرزينجر.

واستغل ترامب مراراً امتيازات الرئاسة ليشارك في فعاليات رياضية وثقافية كبرى هذا العام. وحضر نهائي السوبر بول في فبراير، وسط هتافات وصيحات استهجان من الجمهور، ويعتزم يوم الأحد حضور حفل تكريم مركز كينيدي، الذي تجنبه خلال ولايته الأولى.



وستبرز الجغرافيا السياسية في نهائيات كأس العالم، حيث يشارك وفد إيراني في مراسم القرعة بعد أن كان أعلن سابقاً مقاطعة الحفل بسبب مشكلات في التأشيرات.