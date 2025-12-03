قرعة كأس العالم على أنغام أغنية حملات دونالد ترامب الانتخابية المفضلة



أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن أساطير موسيقى الديسكو، أصحاب الأغنية التي أصبحت نشيداً مفضلاً في حملات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية، سيحتلون مركز الصدارة في حفل سحب قرعة كأس العالم يوم الجمعة في حدث حافل بالنجوم رغم توقعات بأن يخطف الرئيس الأمريكي الأضواء منهم.



وستؤدي فرقة «فيلدج بيبول» أغنيتها الشهيرة «واي.إم.سي.إيه» في مركز كنيدي بواشنطن في ختام حفل قرعة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأصبحت الأغنية عنصراً أساسياً في تجمعات حملة ترامب الانتخابية.



ووصف فيفا عرض يوم الجمعة بأنه «تشكيلة ترفيهية عالمية المستوى» تضم عارضة الأزياء والنجمة التلفزيونية هايدي كلوم، والممثل الكوميدي كيفن هارت، والممثل داني راميريز كمضيفين مشاركين.



كما سيشارك في الحفل مغني الأوبرا الشهير أندريا بوتشيلي، ونجم البوب البريطاني روبي وليامز وسفيرة الموسيقى في فيفا والمغنية الأمريكية نيكول شيرزينجر.



وكان ترامب قد أجرى تغييرات في مركز كنيدي للفنون في فبراير الماضي، حيث أقال رئيسته ديبورا روتر.



ومما يزيد من حضور ترامب في الحدث، يعتزم فيفا الكشف عن «جائزة السلام - كرة القدم توحد العالم» الجديدة، وهي جائزة يُتوقع على نطاق واسع أن تذهب إلى ترامب بعد دعواته السابقة للحصول على جائزة نوبل للسلام.



وكان رئيس فيفا جياني إنفانتينو قد حضر حفل تنصيب ترامب في يناير الماضي، وقال سابقاً إن الرئيس الأمريكي يستحق التقدير العالمي لدوره في التوسط لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.

وتقام كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو في 16 مدينة مضيفة بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، لتكون أكبر نسخة في تاريخ البطولة.



وسيمتد الحدث، الذي تم توسيعه ليشمل 48 فريقاً و104 مباريات، من مكسيكو سيتي إلى فانكوفر، ومن نيويورك إلى لوس انجليس، حيث ستقام معظم المباريات في ملاعب الولايات المتحدة، في إطار سعي فيفا للاستفادة من أكبر سوق رياضية في العالم.