«مجموعة الموت» تلوح في الأفق.. رعب إنجليزي قبل قرعة كأس العالم 2026



رعب وخوف من «مجموعة الموت».. هذا هو حال الإعلام الإنجليزي قبل قرعة مونديال 2026، التي ستجري الجمعة بواشنطن، وتناولت تقارير إنجليزية الاحتمالات التي يمكن أن يواجهها منتخب «الأسود الثلاثة» في قرعة المونديال.



ويقع المنتخب الإنجليزي الذي تخطى التصفيات بالعلامة الكاملة في التصنيف الأول من المنتخبات، إلا أن ذلك لا يعني تأهلاً مضموناً أو صدارة مرتقبة للمجموعة حسب تقارير بريطانية، وضعت احتمالية للقرعة وأبدت تخوفاً واضحاً من أن تأتي قرعة المنتخب الإنجليزي قاسية أو ما يسمى الوقوع في مجموعة الموت.

ذكريات قاسية



ورسم تقرير لصحيفة الصن ملامح مجموعة الموت التي يخشى أن يقع بها منتخب إنجلترا، حيث وضع في المجموعة منتخب أوروغواي المصنف في المستوى الثاني، وأكد التقرير أن مواجهة منتخب أوروغواي دائماً ما تكون صعبة وصعبة للغاية على المنتخب الإنجليزي، حيث سبق لمنتخب الأسود الثلاثة الخسارة أمام المنتخب اللاتيني في مونديال 2014 بالبرازيل يوم أن غادر المنتخب الإنجليزي البطولة من مرحلة دور المجموعات رغم أنه كان المرشح الأول للصدارة.



الاسم الثاني الذي سيصعب الأمور على إنجلترا حال تواجده في المجموعة حسب التقرير هو منتخب إسكتلندا، حيث أقدم ديربي لكرة القدم العالمية في العالم، وطالما أنها مباراة ديربي فلا حسابات مسبقة فيها.



الاسم الثالث الذي عبر التقرير عن خشيته منه كان المنتخب الغاني المصنف في المستوى الرابع، والذي يملك مجموعة كبيرة من اللاعبين لعبت وتلعب في الدوري الإنجليزي.

احتمالات مخيفة





وذهب التقرير إلى استعراض جميع الاحتمالات الأخرى، حيث أضاف: من المواجهات الصعبة جداً المرتقبة هي المواجهة مع المنتخب الإيطالي لو نجح في تخطي الملحق، وهو منتخب يعاني أمامه الأسود الثلاثة كثيراً، كما أبدى التقرير تخوفاً أيضاً من أن يواجه منتخب إنجلترا نظيره النرويجي الذي يمتلك قدرات هجومية عالية ولاعبين لديهم خبرة كبيرة في الدوري الإنجليزي بقيادة المهاجم الاستثنائي هالاند نجم مانشستر سيتي ومارتين أوديغارد صانع اللعب قائد أرسنال ومنتخب النرويج.