بـ 2.1 %.. المنتخبات العربية تبحث عن معجزة في مونديال 2026



يبدو أن المنتخبات العربية تحتاج إلى معجزة كروية من أجل تتويج أحدها بلقب مونديال 2026، فمع اقتراب موعد القرعة الجمعة، نشر موقع أوبتا للإحصاءات توقعات «كومبيوتر خارق» لحظوظ المنتخبات المشاركة في البطولة للتتويج باللقب.



واستبعدت توقعات الكومبيوتر الخارق إلى حد بعيد تتويج أحد المنتخبات العربية باللقب العالمي، حيث وضعت أول هذه المنتخبات في المركز العاشر من ناحية احتمالية تحقيق اللقب، حيث جاء المنتخب المغربي بنسبة ترشيح تصل إلى 1.1 %، وهي نسبة تقريباً تعادل أو تزيد على نسبة الترشيحات لجميع المنتخبات العربية الأخرى، حيث منح الكومبيوتر الخارق منتخبي مصر والجزائر نسبة 0.3 % للتتويج بلقب، تلاهما منتخب تونس بنسبة ترشيح وصلت إلى 0.2 % متقدماً على منتخبي السعودية وقطر وكلامهما حصل على نسبة ترشيح 0.1 % بينما استبعد «الكومبيوتر الخارق» أي إمكانية لتتويج الأردن باللقب بمنحه نسبة 0.0 %.



ووضع «الكومبيوتر الخارق» منتخب إسبانيا على رأس قائمة المرشحين للتتويج بنسبة وصلت إلى 17 % متقدماً بفارق 3 % عن حظوظ المنتخب الفرنسي، بينما حصل المنتخب الإنجليزي ثالثاً في ترشيحات «الكومبيوتر الخارق» بنسبة وصلت إلى 11.1 % يليه منتخب الأرجنتين حامل اللقب بنسبة تجاوزت 8 %، ثم منتخب ألمانيا يليه المنتخب البرتغالي ومن بعده منتخب البرازيل في المركز السادس بنسبة ترشيح وصلت إلى 5.6 %.



وحصل منتخب اليابان على أعلى نسبة للترشيح بين المنتخبات الآسيوية، حيث منحه «الكومبيوتر الخارق» احتمالية 0.9 % للتتويج باللقب العالمي تلاه منتخب كوريا الجنوبية بنسبة ترشيح 0.3 %.



تبقى حقيقة الأمر أن هذه الترشيحات التي تقوم في كثير من الأحيان على حسابات مستوى المنتخبات في الفترة الأخيرة تغفل ما يمكن أن يحدث مستقبلاً، خاصة مفاجآت البطولة، ويكفي دليلاً أن منتخب المغرب الذي حل رابعاً في المونديال الماضي لم تمنحه الترشيحات السابقة للمونديال فرصة تجاوز المرحلة الأولى من البطولة «دور المجموعات».