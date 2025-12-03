قرعة كأس العالم تمنع رينارد عن قيادة «الأخضر» أمام جزر القمر



يغيب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم عن قيادة «الأخضر» في مواجهة جزر القمر المقررة بعد غدٍ، الجمعة، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بكأس العرب المقامة حالياً في الدوحة.

وذكرت تقارير إعلامية سعودية، أن رينارد لن يقود المنتخب السعودي في المباراة من أجل حضور قرعة كأس العالم 2026 التي تقام في مركز جون كينيدي بواشنطن في اليوم نفسه التي تقام فيه مباراة السعودية وجزر القمر، رفقة ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.



وأفادت التقارير، أن الفرنسي فرانسوا رودريغيز مساعد رينارد في الجهاز الفني للمنتخب السعودي سيقود «الأخضر» في مباراته أمام جزر القمر، في الوقت الذي تحدثت فيه مصادر سعودية أن مغادرة رينارد لكأس العرب لحضور قرعة المونديال لا تمثل مشكلة ولا تعني أن المدرب الفرنسي غير مهتم بالبطولة.

يذكر أن، المنتخب السعودي استهل مشواره في بطولة كأس العرب التي تقام في نسختها الحادية عشرة في قطر بالفوز على نظيره المنتخب العماني بهدفين مقابل هدف بتوقيع فراس البريكان وصالح الشهري.