«اليويفا» يعتذر عن حذف مقاطع احتفالات لمشجعي إسكتلندا



اعتذر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا»، بعد حذف مقاطع مصورة لمشجعي إسكتلندا أثناء احتفالهم بتأهل منتخب بلادهم لكأس العالم 2026، من مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب انتهاك حقوق النشر، وتلقت رابطة مشجعي كرة القدم الإسكتلندية إشعارات عبر البريد الإلكتروني من «اليويفا»، تفيد بنشرها لقطات عبر منصة إكس، تظهر تغطية تلفزيونية لفوز إسكتلندا 4-2 على الدنمارك، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، من دون تصريح.



وقال متحدث باسم «اليويفا»: يبدو أن وكالات حماية المحتوى لدينا، رصدت المحتوى المقصود عن طريق الخطأ. وأضاف: نعتذر عن الإزعاج الذي تسبب فيه هذا الأمر، ونشكركم على تفهمكم، وأظهرت المنشورات مشجعين من جميع أنحاء البلاد، يحتفلون بالمباراة، بعد حجز إسكتلندا مقعداً في كأس العالم لأول مرة منذ عام 1998. وتم حظر حساب رابطة مشجعي كرة القدم الإسكتلندية على منصة إكس لاحقاً.