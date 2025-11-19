لحسم 4 بطاقات.. تعرف على نظام الملحق الأوروبي المؤهل للمونديال



اكتمل عقد المنتخبات الأوروبية المتأهلة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بعد نهاية الدور الأول من التصفيات في القارة العجوز. وأكملت منتخبات النمسا وبلجيكا وأسكتلندا وإسبانيا وسويسرا عقد المنتخبات الأوروبية الـ 12 المتأهلة مباشرة إلى نهائيات المونديال، بعدما ضمنت مقعدها في ختام التصفيات، والتي شهدت نهاية درامية خاصة مع تأهل أسكتلندا على حساب الدنمارك في الثواني الأخيرة.

وتأهلت رسمياً منتخبات إنجلترا وفرنسا وكرواتيا والبرتغال والنرويج وألمانيا وهولندا وبلجيكا وأسكتلندا وإسبانيا وسويسرا والنمسا، وينتظر أن يحسم الملحق الأوروبي 4 بطاقات، يتنافس عليها 16 منتخباً في الفرصة الأخيرة لنيل شرف المشاركة في كأس العالم.



وبحسب نظام الملحق الأوروبي المؤهل للمونديال ستحسم المقاعد الأربعة المتبقية عبر 4 مسارات، كل مسار بمثابة نصف نهائي ونهائي، ويتأهل الفائزون الأربعة مباشرة إلى كأس العالم.

ويتم تقسيم المنتخبات الأوروبية الـ 16 المتأهلة للملحق إلى تصنيفات بحسب تصنيف كل منتخب في ترتيب «الفيفا» عقب نهاية التصفيات، حيث تأهل أصحاب المركز الثاني في المجموعات الـ 12، بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات متصدرة في دوري الأمم الأوروبية.

التصنيف الأول: إيطاليا، الدنمارك، تركيا، أوكرانيا

التصنيف الثاني: بولندا، ويلز، التشيك، سلوفاكيا

التصنيف الثالث: أيرلندا، ألبانيا، البوسنة، كوسوفو

التصنيف الرابع: السويد، رومانيا، مقدونيا الشمالية، أيرلندا الشمالية



وبحسب القرعة سيلعب منتخب من التصنيف الأول مع منتخب من التصنيف الرابع، بينما يلعب صاحب التصنيف الثاني مع منتخب من التصنيف الثالث، ويتأهل الفائز لخوض مواجهة أخرى في الدور النهائي لحسم المقاعد الأربعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم.