6 بطاقات متبقية.. 42 منتخباً تأهلت إلى نهائيات كأس العالم 2026



حجزت منتخبات بنما وهايتي وكوراساو آخر ثلاث بطاقات خلال توقف نوفمبر الدولي، ليرتفع عدد المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك إلى 42 منتخباً. واتضحت بشكل شبه نهائي ملامح كأس العالم 2026 التي تقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخباً في صيف العام المقبل، إذ انتهت التصفيات في أغلب الاتحادات القارية، ويتبقى فقط لحسم المقاعد الستة المتبقية، الملحق الأوروبي الذي سيشهد الصراع على 4 بطاقات، والملحق العالمي في مارس المقبل، ويتنافس عليه 6 منتخبات هي الكونغو الديمقراطية والعراق وبوليفيا وكاليدونيا الجديدة وجامايكا وسورينام.



وفيما يلي جميع المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026: أوروبا 12 منتخباً: إنجلترا، فرنسا، كرواتيا، ألمانيا، هولندا، إسبانيا، النرويج، بلجيكا، النمسا، اسكتلندا، سويسرا، والبرتغال، إفريقيا 9 منتخبات: المغرب، مصر، الجزائر، تونس، كوت ديفوار، الرأس الأخضر، غانا، جنوب أفريقيا، والسنغال.

آسيا 8 منتخبات: اليابان، كوريا الجنوبية، إيران، أستراليا، أوزبكستان، الأردن، قطر، والمملكة العربية السعودية، أمريكا الجنوبية 6 منتخبات: الأرجنتين، البرازيل، أوروغواي، الباراغواي، كولومبيا، والإكوادور، أمريكا الشمالية: الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، المكسيك، بنما، هايتي، وكوراساو، أوقيانوسيا: نيوزيلندا.