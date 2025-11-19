عادل محمد: جمهور «الأبيض» لا يستحق هذه النهاية



أكد عادل محمد لاعب كلباء والمنتخب الوطني السابق، أن «الأبيض» أضاع فرصاً حاسمة كان من الممكن أن تغير مسار التصفيات، وتابع كنا ننتظر أن نعيش أجواء أفراح وأهازيج عقب مباراة العراق لكن ذلك لم يحدث على الرغم من تعدد فرص الصعود خلال المراحل السابقة من التصفيات بدءاً من مرحلة المجموعات مروراً بمباريات الملحق أمام قطر وعمان إلى جانب حلم الفرصة الأخيرة والذي تبخر على ملعب البصرة في العراق، مشيراً إلى أن الإخفاق دائماً ما يولد حسرة وندماً.



وأشار عادل محمد إلى أن جماهير الإمارات لا تستحق هذا الخروج وهذه النهاية، بعد أن وقفت وقفة رجل واحد خلف اللاعبين في كل مراحل التصفيات وخلال مواجهات الملحق، والتي كان آخرها ضد العراق خلال مباراة الذهاب التي أقيمت على أرضية استاد ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة بعد أن ضرب جمهور «الأبيض» أروع الأمثال وملأ مدرجات الملعب عن آخرها، فضلاً عن مؤازرة اللاعبين بملعب البصرة بتواجد أكثر من 5 آلاف مشجع، وأضاف لاعب كلباء السابق أن التفكير يجب أن يكون من الآن في كأس العالم 2030، وأن لا نبكي على اللبن المسكوب وطي صفحة الخروج من مونديال 2026.