عبد الرحمن محمد: خروج «كارثي» وأحدث صدمة في الشارع الرياضي



وصف اللاعب الدولي السابق عبد الرحمن محمد، قائد فريق النصر، تبخر حلم الصعود لنهائيات مونديال 2026 بأنه أحدث صدمة كبيرة وسط الشارع الرياضي الإماراتي، لافتاً إلى أن الخروج بهذا السيناريو مرير وكارثي وغير مقبول في ظل توافر كل الإمكانات للاعبي «الأبيض» وجهازهم الفني بقيادة المدرب الروماني أولاريو كوزمين، مشيراً إلى أن ما تم توفيره للمنتخب من إمكانات ودعم معنوي ومالي في جميع مراحل الصعود، إلى جانب زيادة المكافآت وإقامة المعسكرات وتسيير دوري المحترفين من توقف مستمر لمصلحة المنتخب، لم تتم الاستفادة من هذه الظروف بالشكل المطلوب، وحتى فرصة رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم عدد منتخبات آسيا إلى 8 بطاقات ونصف لم يستفد منه اللاعبون ولم يتم استغلال هذه الظروف، ليخرج منتخبنا ويترك لنا الحزن.