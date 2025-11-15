بنقطة واحدة فقط وفي المركز الأخير.. منتخب السويد يحجز مقعده في ملحق التصفيات الأوروبية للمونديال



حجز منتخب السويد مقعده في الأدوار الإقصائية بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 لكرة القدم دون أن يخوض مباراة في مجموعته، الجمعة.



على الرغم من تذيل مجموعته في تصفيات كأس العالم، حجز منتخب السويد مقعده في تصفيات كأس العالم بفضل تصدر مجموعته في المستوى الثالث ببطولة دوري أمم أوروبا.



ومن المقرر أن يتأهل أفضل أربعة منتخبات تصدرت مجموعتها في دوري الأمم الأوروبية، والتي لا تحتل أحد المركزين الأول والثاني في تصفيات كأس العالم، إلى الملحق التصفيات الأوروبية.

واستفاد المنتخب السويدي من نتائج المجموعات الأخرى، وذلك بعد تصدر كرواتيا مجموعتها مساء الجمعة، والتأهل لكأس العالم، بالإضافة إلى فوز ألمانيا في لوكسمبورغ، ما يعني أن منتخبي ألمانيا والتشيك سيحتلان المركز الثاني على الأقل في مجموعتيهما.



وتتبقى لمنتخب السويد فرصة ضعيفة للغاية في احتلال وصافة المجموعة، ما سيضمن له تصنيفاً أفضل من مركزه في دوري أمم أوروبا.



وتعثرت السويد كثيراً في مشوارها بتصفيات كأس العالم حيث خسرت مرتين أمام كوسوفو، واكتفت بالحصول على نقطة واحدة من أربع مباريات، ما أدى إلى إقالة جون دال توماسون، مدرب الفريق ليحل مكانه جراهام بوتر.