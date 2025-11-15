حارس كازاخستان يؤجل تأهل بلجيكا لكأس العالم



قدم تميرلان أناربكوف حارس مرمى كازاخستان سلسلة من التصديات المذهلة ليحرم بلجيكا من حسم تأهلها لكأس العالم لكرة القدم 2026 السبت، بعدما انتهت مباراتهما في المجموعة العاشرة للتصفيات الأوروبية على ملعب أستانا أرينا بالتعادل 1 ـ 1. ولا تزال بلجيكا مرشحة بقوة لضمان صدارة المجموعة وحجز بطاقة التأهل لكأس العالم، عندما تستضيف ليختنشتاين يوم الثلاثاء.

وبعد التعادل، تتقدم بلجيكا بفارق نقطتين عن مقدونيا الشمالية صاحبة المركز الثاني. وتأخرت بلجيكا في النتيجة أمام كازاخستان، التي لعبت بعشرة لاعبين في الدقائق الأخيرة، بعدما تقدم صاحب الأرض مبكراً بهدف سجله داستان ساتباييف (17 عاماً)، قبل أن يدرك هانز فاناكين التعادل مطلع الشوط الثاني.