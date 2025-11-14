هالاند الهادئ يهدي النرويج البرغر بالجبن وتذكرة إلى المونديال



ذكرت تقارير إعلام بريطانية، الجمعة، أن إرلينغ هالاند قائد منتخب النرويج ساعد في الاحتفال بفوز فريقه 4-1 على إستونيا في تصفيات كأس العالم لكرة القدم الخميس، بشراء طلبية ضخمة تضم عشرات من شطائر البرغر بالجبن للفريق.



وقال مورتن تورشبي لاعب خط وسط النرويج، إن حديث هالاند الهادئ بين الشوطين ساعد في إشعال شرارة الفوز، ليصبح الفريق الآن على مقربة من التأهل إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1998.



وشوهد هالاند (25 عاماً) بعد المباراة وهو لا يزال مرتدياً زي النرويج، ويساعد في حمل طلب البرغر بالجبن إلى الفريق.



وقال ساندر بيرغ لاعب خط وسط النرويج وفولهام الإنجليزي لقناة (تي.في 2) النرويجية «إنه أداء قوي من القائد».



وحض هالاند الذي يقود الفريق في غياب المصاب مارتن أوديغارد، اللاعبين على التحلي بالهدوء بعد انتهاء الشوط الأول في أوسلو بالتعادل السلبي، وسط إطلاق جماهير صاحب الأرض المحبطة صيحات الاستهجان والسخرية من اللاعبين أثناء توجههم إلى غرف الملابس.



وأحرزت النرويج أربعة أهداف في غضون 12 دقيقة، إذ سجل ألكسندر سورلوث هدفين متتاليين بعد خمس دقائق من استئناف اللعب، قبل أن يضيف هالاند ثنائية، وأحرز روبي سارما هدف إستونيا الوحيد في الدقيقة 64.



وقال تورشبي: كان إرلينغ هادئاً ولطيفاً، ومنحنا الثقة وقال: «سنعالج الأمر يا رفاق. وسنسجل الأهداف، علينا فقط مواصلة التقدم‭‭»‬‬، هذا هو نوع الثقة التي نحتاجها في هذه المباريات.



وقال المدافع توربيورن ليساكر هيجيم إن هالاند الذي عزز رقمه القياسي في تسجيل الأهداف مع النرويج إلى 53 هدفاً، وجه رسالة خططية واضحة بين الشوطين.



وتابع لهيئة الإذاعة النرويجية: قال إن علينا أن نلعب المزيد من التمريرات العرضية نحوه.. وأن نحاول إيصال الكرة أكثر داخل منطقة الجزاء. خاصة عندما يتراجع لاعبو إستونيا في العمق.

وأكمل: نجح الأمر، ويمكن رؤية ذلك بعد خمس دقائق (من بداية الشوط الثاني).



وقال تورشبي إن هالاند وأوديغارد: قطعا خطوات كبيرة جداً كقائدين.. وتحملا المزيد من المسؤولية بشكل متزايد. وأضاف: اكتسبا أيضاً فهماً أفضل لتأثيرهما علينا جميعاً. إن ما يقولانه وما يفعلانه وطريقة تصرفهما تنتشر (بيننا).



واقتربت النرويج من ضمان مكانها في بطولة العام المقبل في أمريكا الشمالية، إذ تتصدر المجموعة التاسعة بفارق ثلاث نقاط عن إيطاليا صاحبة المركز الثاني.



وربما ستتجه إيطاليا التي ستستضيف النرويج في ميلانو يوم الأحد، على الأرجح إلى الملحق في مارس المقبل، إذ تحتاج إلى الفوز على النرويج وتحقيق المهمة شبه المستحيلة في قلب تأخرها بفارق 17 هدفاً لحسم بطاقة التأهل المباشر لكأس العالم.