كوزمين: خالد عيسى أنقذنا .. وعلينا مواجهة العاصفة



أكد الروماني أولاريو كوزمين المدير الفني لمنتخب الإمارات أن حظوظ التأهل للملحق العالمي ما زالت قائمة نظرياً، وأن «الأبيض» سيحارب على فرصه حتى النهاية، مشيراً إلى أن المنتخب أنهى جولة وأمامه جولة أخرى في البصرة.





وقال في المؤتمر الصحفي عقب التعادل مع العراق: «خضنا مباراة صعبة ووقعنا في أخطاء كثيرة والمواجهات الثنائية كانت في صالح لاعبي المنتخب العراقي الذي تفوق خاصة في الشوط الأول، وسنحت له فرص عدة لكن خالد عيسى أنقذنا».





وأضاف: «علينا أن نواجه العاصفة وأن نتعامل مع الواقع، ولا يمكن القول إن المنتخب العراقي يمتلك الأفضلية أم لا كونه سيلعب الإياب على أرضه، مهمتنا أن نتعامل مع كل الظروف والضغوط».





وتابع: «تحدثت مع اللاعبين في غرفة الملابس عقب نهاية المباراة، وأكدت لهم أننا أنهينا شوطاً ويتبقى شوط ثان في الإياب في العراق، نعرف أنها مباراة صعبة ومصيرية ولكن مثل هذه المباريات تظهر مدى قوتك وشخصيتك».





وعن الأخطاء الدفاعية الكارثية، أوضح أن المنتخب تدرب على العرضيات والضربات الثابتة للمنافس لكن المنتخب العراقي تفوق نوعاً ما في استغلالها، إذ قد يشعر اللاعبون ببعض الاسترخاء وقت الكرات الثابتة.





وانتقد كوزمين أداء حكم اللقاء، مؤكداً أنه لم يشاهد حالة الهدف الملغي وركلة جزاء لكايو لوكاس لكن أغلب القرارات كانت في مصلحة المنافس، وقال: «أعرف هذا الحكم جيداً وأنه يحب أن يبرهن على قوة شخصيته، لكن في النهاية هذا الأمر ليس عذراً».





وأشاد كوزمين بالحضور الجماهيري في المباراة والمؤازرة المستمرة للاعبين، وقال: «أعتقد أن الأمر الرائع والإيجابي في هذا اللقاء هو دعم الجمهور، فلم يسبق لي أن رأيت مثل هذا الدعم، وساعدنا الجمهور في العودة في النتيجة».