النرويج يسحق إستونيا ويقترب من العودة لكأس العالم



فاز منتخب النرويج 4 ـ 1 على ضيفه إستونيا في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026 الخميس، بفضل ثنائيتي ألكسندر سورلوث وإرلينغ هالاند ليقترب من العودة للبطولة بعد غياب طويل.





وبهذه النتيجة يضع النرويج قدماً في النهائيات إذ يتفوق بفارق ست نقاط أمام إيطاليا ثاني الترتيب والذي يلعب أمام مولدوفا اليوم الخميس ضمن منافسات المجموعة التاسعة.





ويحتاج إيطاليا للفوز على مولدوفا والنرويج في الجولتين الأخيرتين من التصفيات وتعويض فارق 19 هدفا ليتخطى النرويج ويخطف بطاقة التأهل المباشر.





وفي الشوط الأول أحكم منتخب إستونيا المنضبط دفاعياً، ما أجبر صاحب الأرض على اللعب ببطء ما دفع مشجعين لإطلاق صيحات استهجان بين الشوطين.





وانقلبت المباراة رأساً على عقب بعد الاستراحة إذ سجل سورلوث هدفين في غضون دقيقتين قبل أن يضيف هالاند هدفين آخرين في ظل انهيار إستونيا. وسجل روبي سارما هدفاً للضيوف في الدقيقة 64.