منتخب نيجيريا يقسو على الغابون ويصعد لنهائي الملحق الأفريقي للمونديال

تأهل منتخب نيجيريا للدور النهائي من الملحق الأفريقي للتصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا الصيف المقبل.
بتلك النتيجة، أنهى منتخب نيجيريا أحلام نظيره الجابوني، الذي كان يأمل في الصعود لكأس العالم لأول مرة، وضرب موعداً في نهائي الملحق، يوم الأحد القادم، مع الفائز من لقاء المربع الذهبي الآخر بين منتخبي الكاميرون والكونغو الديمقراطية، الذي يقام في وقت لاحق من مساء اليوم، من أجل تحديد ممثل القارة السمراء في الملحق العالمي المؤهل للمونديال، الذي يقام في مارس القادم، بمشاركة منتخبات من قارات أمريكا الشمالية وآسيا وأمريكا الجنوبية وأوقيانوسيا.
ويطمع منتخب نيجيريا في التأهل لكأس العالم للمرة السابعة في تاريخه، بعدما سبق أن شارك في البطولة أعوام 1994 و1998 و2002 و2010 و2014 و2018، علماً بأنه اجتاز مرحلة المجموعات في 4 مناسبات.