منتخب نيجيريا يقسو على الغابون ويصعد لنهائي الملحق الأفريقي للمونديال



تأهل منتخب نيجيريا للدور النهائي من الملحق الأفريقي للتصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا الصيف المقبل.





وحقق المنتخب النيجيري فوزاً كبيراً 4 - 1 بعد التمديد على منتخب الجابون، الخميس، في الدور قبل النهائي للملحق، الذي تجرى منافساته بالمغرب حالياً.





وعلى ملعب (مولاي الحسن) في العاصمة المغربية الرباط، بادر منتخب نيجيريا بالتسجيل عن طريق اكور آدامز في الدقيقة 78، لكن ماريو ليمينا أحرز هدف التعادل لمنتخب الجابون في الدقيقة 89، ليحتكم المنتخبان للعب وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، حسم خلاله منتخب (النسور الخضراء المحلقة) صعوده رسمياً.





وأحرز شيديرا إجوكي الهدف الثاني لمنتخب نيجيريا في الدقيقة 98، فيما تكفل فيكتور أوسيمين بإحراز الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 102 و110 على الترتيب، ليعوض إهداره فرصة مؤكدة لإنهاء اللقاء في الوقت الأصلي، بعدما أضاع انفراداً صريحاً في الدقيقة الـ12 (الأخيرة) من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.



بتلك النتيجة، أنهى منتخب نيجيريا أحلام نظيره الجابوني، الذي كان يأمل في الصعود لكأس العالم لأول مرة، وضرب موعداً في نهائي الملحق، يوم الأحد القادم، مع الفائز من لقاء المربع الذهبي الآخر بين منتخبي الكاميرون والكونغو الديمقراطية، الذي يقام في وقت لاحق من مساء اليوم، من أجل تحديد ممثل القارة السمراء في الملحق العالمي المؤهل للمونديال، الذي يقام في مارس القادم، بمشاركة منتخبات من قارات أمريكا الشمالية وآسيا وأمريكا الجنوبية وأوقيانوسيا.



ويطمع منتخب نيجيريا في التأهل لكأس العالم للمرة السابعة في تاريخه، بعدما سبق أن شارك في البطولة أعوام 1994 و1998 و2002 و2010 و2014 و2018، علماً بأنه اجتاز مرحلة المجموعات في 4 مناسبات.