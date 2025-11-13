غراهام أرنولد: العراق كان يستحق الفوز ولم يحالفنا الحظ أمام الإمارات



أكد الأسترالي غراهام أرنولد مدرب منتخب العراق أن «أسود الرافدين» فرط في الفوز ولم يحالفه الحظ في مواجهة الإمارات، مشيراً إلى أن لعب من أجل الفوز وليس التعادل، واعتمد على الضغط على الدفاع الإماراتي حتى لا يمنحه الفرصة لتشكيل خطورة على مرماه.



وتعادلت الإمارات والعراق 1-1 على استاد محمد بن زايد في أبوظبي في ذهاب الملحق الآسيوي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2026، ليتأجل حسم المتأهل للملحق العالمي إلى موقعة الإياب في البصرة يوم الثلاثاء المقبل.



وقال أرنولد في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: «قدمنا مباراة جميلة استمتع بها الجمهور، وأعتقد أننا كنا نستحق الفوز، وكان بمقدورنا تسجيل 4 أهداف في الشوط الأول، لكن الحظ لم يحالفنا».

وأضاف:«لم نلعب للتعادل، ومنتخب العراق يسعى للفوز سواء لعب على أرضه أو خارجها، وبنيت خطتي على الضغط على دفاع الإمارات لأني إذا تراجعت أمام منافس مثل منتخب الإمارات بجودة لاعبيه سأمنحهم الفرصة للتفوق».



وأردف: «اللاعبون لعبوا بانضباط كبير، ونفذوا التعليمات بدقة عالية، ربما هذه المرة الأولى التي تشاهدون بها المنتخب العراقي يلعب بطريقة الضغط العالي».



وأشار أرنولد إلى أن اللعب على ملعب البصرة مختلف تماماً عن مباراة الذهاب، حيث اعتاد لاعبو المنتخب العراقي على هذا الملعب بعكس منتخب الإمارات وهو ما يصب في صالحنا، لافتاً إلى أن البصرة عاطفية وينتظر دعم الجمهور لجعل المهمة صعبة على «الأبيض».



وختم: «أعتقد أن التعادل والهدف الذي أحرزناه يمنحنا الأسبقية، لكننا أنهينا شوطاً ويتبقى شوط آخر علينا حسمه، وأنتظر حضور أكثر من 65 ألف مشجع عراقي في ملعب البصرة».