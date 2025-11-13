الحسم يتأجل للإياب.. تعادل محبط لـ«الأبيض» مع العراق



تعادل منتخبنا الوطني مع نظيره منتخب العراق 1-1، الخميس، على استاد محمد بن زايد بأبوظبي، وسط حضور جماهيري غفير بلغ 32 ألف متفرج، في ذهاب الملحق الآسيوي المؤهل للملحق العالمي بتصفيات كأس العالم 2026، ليتأجل الحسم إلى مباراة الإياب المقررة يوم 18 نوفمبر الجاري على استاد البصرة الدولي.





تقدم المنتخب العراقي أولاً بهدف علي الحمادي (10)، وتعادل لوان بيريرا لـ«الأبيض» (18).





ظهر منتخبنا الوطني بأداء أقل من المتوقع، خصوصاً في الشوط الأول الذي شهد تفوقاً واضحاً للمنتخب العراقي الذي سيطر على وسط الملعب وتحكم في رتم اللقاء، في الوقت الذي اضطر لاعبو «الأبيض» إلى التراجع للخلف لمواجهة الضغط الهجومي من جانب لاعبي المنتخب العراقي.



تقدم المنتخب العراقي بهدف مبكر في الدقيقة العاشرة عن طريق علي الحمادي، مستغلاً خطأ من الدفاع في تشتيت الكرة من داخل المنطقة، وضعها بقدمه اليمنى قوية في شباك خالد عيسى.



وأدرك منتخبنا التعادل سريعاً بهدف حمل توقيع لوان بيريرا بعد عرضية رائعة من عبدالله رمضان، ارتقى لها بيريرا عالياً ووضعها برأسه على يسار الحارس جلال حسين.





وارتكب دفاع منتخبنا أخطاء كارثية منحت الضيوف الأفضلية وسط تألق من الحارس خالد عيسى الذي أنقذ مرمى «الأبيض» من 3 أهداف محققة في الشوط الأول، إذ نجح في التصدي لانفراد صريح أمام علي الحمادي في الدقيقة 30، ورأسية من مهند علي من داخل منطقة الست ياردات في الدقيقة 45.





وكاد خطأ دفاعي آخر أن يكلف منتخبنا هدفاً ثانياً قبل نهاية الشوط الأول بعد أن انقطعت الكرة في الثلث الأخيرة ووصلت إلى مهند علي، لكنه سدد بجوار القائم.





في المقابل، لم ترتق هجمات منتخبنا إلى الخطورة اللازمة في الشوط الأول، واقتصرت على محاولة من سلطان عادل الذي سدد في الشباك الخارجية في الدقيقة 37، تبعها تسديدة من روبن فيليب، أمسكها حارس الضيوف بثبات.





في الشوط الثاني ورغم البداية الهجومية من جانب منتخبنا الوطني بعد أن دفع كوزمين بكايو لوكاس بدلاً من حارب عبدالله، إذ سدد عبدالله رمضان تسديدة قوية من خارج المنطقة أمسكها الحارس في الدقيقة 47، إلا أن منتخبنا تراجع مجدداً أمام هجمات منتخب «أسود الرافدين» الذي اعتمد على الكرات العرضية داخل المنطقة، ما شكل خطورة واضحة على مرمى خالد عيسى الذي واصل تألقه وأنقذ شباكه من هدف من البديل أيمن حسين في الدقيقة 56.





وأجرى كوزمين تغييراً ودفع بالثنائي علي صالح وبرونو مكان عبدالله رمضان ولوان بيريرا لتنشيط الجانب الهجومي.



شهدت الربع ساعة الأخيرة من عمر اللقاء سيطرة للاعبي منتخبنا، مستغلين التراجع البدني للاعبي العراق، وحاول لاعبو «الأبيض» الضغط بقوة على الدفاع العراقي عبر الأطراف والتسديد من خارج المنطقة.

وكاد «الأبيض» أن يخطف الفوز في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، وسجل كايو لوكاس هدفاً برأسية في الدقيقة 90+6 لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل، قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية معلناً نهاية المباراة بالتعادل وتأجيل الحسم لمباراة الإياب.