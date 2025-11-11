أنشيلوتي لإندريك : الريال أو المونديال



يواجه البرازيلي إندريك مهاجم ريال مدريد الشاب فترة عصيبة في ظل ابتعاده عن المشاركة في المباريات بمشاركته في 11 دقيقة فقط منذ بداية الموسم الجاري، لتزداد التكهنات بشأن إمكانية رحيله عن النادي الإسباني في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن إندريك يريد فرصة تساعده على الوجود ضمن خيارات كارلو أنشيلوتي المدير الفني لمنتخب البرازيل في كأس العالم بالعام المقبل 2026.



وأكد أنشيلوتي في تصريحات نقلتها الصحيفة الإسبانية أن «عودة إندريك للمشاركة في المباريات ضرورية، إذا أراد الحصول على فرصة للانضمام لصفوف المنتخب».



وغاب المهاجم البرازيلي الشاب عن ريال مدريد في كأس العالم للأندية بسبب الإصابة، ولم يعد مهاجماً بديلاً، بل حل مكانه غونزالو غارسيا الذي تألق في مونديال الأندية، لينصح أنشيلوتي اللاعب الشاب بضرورة اتخاذ قرار حاسم في فترة الانتقالات الشتوية.



وأكد المدرب الإيطالي المخضرم: «لقد تحدثت مع إندريك بالفعل، لقد كان مصاباً في بداية الموسم، وتعافى حالياً من إصابته وبات لائقاً، لذا لا بد أن يفكر في قرار مع عائلته بشأن الخيار الأفضل، والتشاور مع مسؤولي النادي أيضاً لتحديد ما يناسبه».



ولم يبد أنشيلوتي قلقاً بشأن وضع إندريك، قائلاً: «إنه لاعب، ولن تكون كأس العالم القادمة هي الأخيرة له، ومع ذلك بإمكانه المشاركة في مونديال 2026، وكذلك المشاركة في النسخ القادمة حتى 2038، ولكن يبقى الأهم حالياً أن يشارك مجدداً بانتظام».



ولم يلعب إندريك /19 عاما/ سوى لدقائق قليلة أمام فالنسيا في أوائل نوفمبر، حيث فضل تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد خيارات أخرى بديلة للثنائي فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي خلال الفترة الأخيرة، وأصبح المهاجم البرازيلي الشاب الخيار الأخير في حسابات ألونسو.