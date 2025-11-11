كوزمين يستدعي عادل الحوسني حارس الشارقة لصفوف «الأبيض»

استدعى الروماني أولاريو كوزمين، المدير الفني لمنتخبنا الأول لكرة القدم، عادل الحوسني، حارس مرمى فريق الشارقة للانضمام إلى معسكر «الأبيض» المقام حالياً في العاصمة أبوظبي، ضمن تحضيراته استعداداً لمواجهتي العراق في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026. ويلتقي منتخبنا الوطني مع نظيره العراقي، في الثامنة مساء الخميس، على استاد محمد بن زايد، في ذهاب الملحق الآسيوي المؤهل بدوره إلى الملحق العالمي بتصفيات مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وجاء استدعاء الحوسني بحسب ما أعلن نادي الشارقة على حسابه الرسمي بانضمام الحارس إلى معسكر نوفمبر، إذ سينضم الحوسني إلى الحراس الثلاثة الذين كان كوزمين اختارهم في القائمة، علي خصيف وخالد عيسى وحمد المقبالي.

ويختتم المنتخب الوطني تحضيراته غداً لمواجهة منتخب «أسود الرافدين»، إذ يسعى «الأبيض» إلى تحقيق الفوز بنتيجة جيدة تسهل من مهمته في لقاء الإياب المقرر يوم 18 نوفمبر الجاري على ملعب البصرة الدولي.

ويؤدي المنتخب الوطني مرانه الأخير على استاد مدينة زايد الرياضية، في الساعة السادسة مساء غد، الأربعاء، علماً بأن المنتخب خاض مرانه الأول في أبوظبي، أمس الاثنين، باستاد محمد بن زايد، فيما يخوض المنتخب العراقي مرانه الأساسي في السابعة مساء غد على ملعب المباراة.

ويعقد المؤتمر الصحفي لمدرب منتخب الإمارات، أولاريو كوزمين، في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر غد الأربعاء باستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، يعقبه المؤتمر الصحفي للاسترالي جراهام أرنولد مدرب منتخب العراق في الواحدة ظهراً.