«الأبيض» يرفع حالة التأهب استعداداً لـ «أسود الرافدين» في ملحق المونديال

يواصل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تحضيراته الجدية استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام نظيره العراقي في الثامنة مساء الخميس على استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي، في ذهاب الملحق الآسيوي المؤهل للملحق العالمي بتصفيات كأس العالم 2026. ويواجه «الأبيض» نظيره «أسود الرافدين» في الملحق قبل الأخير من التصفيات المؤهلة للمونديال بعد أن فرط في فرصة التأهل المباشر بحلوله ثانياً خلف المنتخب القطري في المرحلة السابقة بالتصفيات.

ويسعى منتخبنا الوطني في لقاء الذهاب إلى تحقيق نتيجة إيجابية وفوز يقربه من مواصلة الطريق نحو المونديال قبل مباراة الإياب المقررة يوم 18 نوفمبر الجاري على ملعب البصرة الدولي في العراق.

وكان «الأبيض» دخل المرحلة الأخيرة من الإعداد للقاء المهم بخوض تدريباته في العاصمة أبوظبي، حيث رفع درجة التأهب وحالة التركيز بين اللاعبين للمواجهة التي لا بديل فيها يؤدي المنتخب مرانه الثاني، الثلاثاء، على استاد محمد بن زايد الذي يحتضن اللقاء، يضع من خلاله المدير الفني، الروماني أولاريو كوزمين الملامح الرئيسية للخطة والتشكيلة التي سيخوض بها المباراة على ضوء دراسته للمنتخب العراقي، إذ حرص كوزمين على متابعة مباريات «أسود الرافدين» الأخيرة في التصفيات وبخاصة أمام السعودية وإندونيسيا، وللوقوف على نقاط القوة والضعف في المنافس.

ويركز كوزمين خلال تدريبات «الأبيض» على الجانبين الهجومي والدفاعي، لاسيما الفاعلية الهجومية وضرورة استغلال الفرص سعياً للتسجيل في مرمى المنتخب العراقي، إذ إن الأهداف قد يكون لها عامل أساسي في حسم التأهل في مواجهتي الذهاب والإياب، لكن في الوقت نفسه التركيز على الظهور دفاعياً بشكل قوي تفادياً لاستقبال مرمى «الأبيض» أي هدف قد يصعب من مهمته في الإياب.

شارك في تدريبات المنتخب جميع اللاعبين في القائمة التي اختارها كوزمين، وشهد المران الأول بأبوظبي تطبيق عدد من الجمل الخططية والتكتيكية وكيفية خلق المساحات في دفاعات المنتخب العراقي المتوقع أن يركز على التأمين الدفاعي في المقام الأول، فيما شهدت التدريبات معنويات عالية من الجميع ورغبة وإصرار على تحقيق فوز يسهل من مهمة «الأبيض» ويعزز من حظوظه في بلوغ الملحق العالمي.

ويؤدي منتخبنا الوطني مرانه الأخير، غداً الأربعاء، على ملعب المباراة والذي سيشهد استقرار الجهاز الفني على التشكيلة الأساسية التي سيبدأ بها المباراة، وإن كان لا يتوقع أن تشهد تعديلات كبيرة باستثناء تغييرات طفيفة، وإمكانية البدء بالمهاجم سلطان عادل في ظل الرغبة لتعزيز الخط الأمامي واستغلال الفرص.

ويتأهل الفائز من مواجهتي الإمارات والعراق إلى الملحق العالمي رفقة 5 منتخبات أخرى، للتنافس على بطاقتين للصعود إلى نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

من ناحية أخرى، اكتملت قائمة المنتخب العراقي بالتحاق جميع اللاعبين بعد انضمام مهند علي وإيمار شير وعلي الحمادي وأمير العماري وزيد تحسين وريبين سولاقا وزيدان إقبال للتدريبات، أمس الاثنين في أبوظبي، فيما انضم للتدريبات التي أقيمت الثلاثاء، كيفن يعقوب وماركو فرج وحسين علي وميرخاس دوسكي.

وكان المنتخب العراقي بقيادة الأسترالي جراهام أرنولد قد بدأ تحضيراته في أبوظبي، الاثنين، ويعاني أرنولد بسبب غياب بعض العناصر التي انضم لها مؤخراً منتظر الماجد المحترف بالدوري السويدي الذي استبعده المدير الفني لعدم قدرة اللاعب على المشاركة لتعرضه لوعكة صحية.