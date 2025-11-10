مطر غراب لـ «البيان»: الحذر مطلوب أمام أسود الرافدين



حذر الكابتن محمد مطر غراب المحلل الفني من خطورة المنتخب العراقي، قبل مواجهة الفريقين المرتقبة الخميس المقبل، على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، ضمن إياب الملحق الآسيوي المؤهل لمونديال أمريكا وكندا والمكسيك 2026، ودعا غراب في تصريح لـ «البيان»، إلى ضرورة الاستفادة من ظاهرة الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز بنتيجة مريحة، قبل موقعة الإياب الحاسمة على ملعب البصرة، يوم الثلاثاء الموافق الـ 18 نوفمبر المقبل.



وأوضح محمد مطر غراب، أن المهمة قبل شهر كانت سهلة، والطريق كان سالكاً لنجوم «الأبيض» خلال المرحلة السابقة من الملحق المونديالي، بعد الفوز على عمان في الجولة الأولى، وبالتالي، الدخول لمباراة قطر بفرصتي الفوز أو التعادل، لكن ذلك لم يحدث، ليخسر المنتخب بنتيجة 2-1، ويتحول لمرحلة الملحق الخامس من المونديال، يجب التعويض أمام منتخب العراق، الذي يتمتع لاعبوه بروح ولياقة بدنية عالية، مشيراً إلى أن ثقة الشارع الرياضي والجمهور كبيرة في المدرب الروماني كوزمين، وجهازه الفني المعاون، في عبور عقبة أسود الرافدين، خلال مباراتي الذهاب والإياب، ويجب على اللاعبين إعادة البسمة والفرحة إلى كل بيت إماراتي.



وأكد مطر غراب، أن منتخبنا يضم أفضل نجوم الدوري، وهم قادرون على صنع الفارق، وتقديم العرض الجيد الذي يضمن للمنتخب الوصول إلى نهائيات مونديال 2026، للمرة الثانية، بعد التأهل الأول قبل أكثر من 30 عاماً. وأعرب غراب في ختام حديثه، عن أمله في أن يجد المدرب كوزمين حلاً لمعضلة المهاجم الذي يجيد دور «رأس الحربة»، وهي المشكلة المزمنة التي يعاني منها الأبيض كثيراً في الآونة الأخيرة، لافتاً إلى أن غياب اللاعب أثر كثيراً في أداء ونتائج منتخبنا الوطني.