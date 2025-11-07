عودة بيلينغهام وفودين لقائمة منتخب إنجلترا



عاد جود بيلينغهام وفيل فودين إلى قائمة منتخب إنجلترا لكرة القدم، التي تضم أيضاً أليكس سكوت، نجم فريق بورنموث، لأول مرة.



ويكثف وصيف بطل كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) استعداداته لكأس العالم في يونيو المقبل، بعد أن ضمن التأهل قبل مباراتين من نهاية التصفيات الأوروبية.



وتواجه إنجلترا صربيا على ملعب (ويمبلي) العريق في العاصمة البريطانية لندن، يوم الخميس المقبل، قبل أن يحل ضيفاً على منتخب ألبانيا بعد ثلاثة أيام، حيث اختار توماس توخيل، مدرب الفريق، قائمة مكونة من 25 لاعباً، الجمعة، لمعسكر المنتخب الإنجليزي.



وعاد بيلينغهام لقائمة منتخب إنجلترا، بعد أن استبعد المدرب الألماني، لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني في التوقف الدولي الشهر الماضي، بسبب افتقاره للإيقاع، ورغبته في الحفاظ على ثقة اللاعبين الذين قدموا أداءً رائعًاً في سبتمبر الماضي.



وكان سكوت، 22 عاماً، لاعب وسط بورنموث، أبرز الأسماء التي انضمت إلى القائمة للمرة الأولى، بعدما ساهم في تتويج المنتخب الإنجليزي للشباب ببطولة أوروبا تحت 21 سنة.



وينضم إلى القائمة أيضاً أوريلي وغاريل كوانساه، اللذان لم يسبق لهما اللعب دولياً، بالإضافة إلى آدم وارتون ونيك بوب.



وفي المقابل، يغيب عن القائمة كل من مورغان جيبس-وايت، وروبن لوفتوس-تشيك، ومايلز لويس-سكيلي، وجيمس ترافورد، وأولي واتكينز.