ميسي.. حيرة العمر واللياقة والمجد العالمي قبل مونديال 2026



قال ليونيل ميسي، الذي لا يزال يسعى لتحقيق المجد العالمي بعد ما يقرب من عقدين من مسيرته، إنه يأمل في اللعب في كأس العالم لكرة القدم 2026 في أمريكا الشمالية، واعترف بأن عمره ولياقته البدنية ستحدد دوره في الدفاع عن لقب الأرجنتين في 2022.



ومدد النجم الأرجنتيني الكبير أخيراً عقده مع نادي إنتر ميامي الأمريكي حتى عام 2028، ما يشير إلى أنه لا يفكر في الاعتزال بعد رغم بلوغه 39 عاماً في يونيو المقبل.



وقال الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات: إنه سيأخذ بعض الوقت العام المقبل لتقييم حالته البدنية قبل أن يقرر ما إذا كان سيشارك في البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقال قائد الأرجنتين: «من المذهل أن أتمكن من المشاركة في كأس العالم، وأود أن أفعل ذلك».



«أود أن أكون حاضراً وأن أكون بصحة جيدة وأكون جزءاً مهماً بفريقي، إذا كنت حاضراً هناك. سأقيم ذلك يومياً عندما أبدأ فترة الإعداد مع إنتر ميامي العام المقبل (وأرى إن كنت جاهزاً بنسبة مئة بالمئة، وإن كنت قادراً على تقديم أداء مفيد، ثم أتخذ القرار)».



وأضاف قائد وهداف برشلونة السابق: «متحمس جداً لأنها كأس العالم. فزنا بالنسخة الماضية والقدرة على الدفاع عن اللقب في الملعب مجدداً أمر مذهل، فاللعب مع المنتخب الوطني يمثل حلماً دائماً».



وتمتع ميسي بمسيرة امتدت لأكثر من 20 عاماً، إذ ظهر لأول مرة مع برشلونة وعمره 17 عاماً فقط عام 2004 قبل أن يلعب مع باريس سان جيرمان وينضم إلى إنتر ميامي عام 2023.

وأثار اهتماماً جديداً بالدوري الأمريكي في لحظة حاسمة للرياضة في أمريكا الشمالية قبل استضافة كأس العالم العام المقبل.