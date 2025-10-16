معتز عبد الله: أمل الصعود للمونديال لا يزال قائماً ومهمة «الأبيض» ليست مستحيلة



أكد معتز عبدالله حارس فريق العين والمنتخب الوطني السابق أن آمال الصعود لنهائيات مونديال أمريكا وكندا والمكسيك 2026 لا تزال قائمة بعد أن تحول الأبيض لخوض مواجهات الملحق الحاسم، وقال: على لاعبينا عدم رمي المنديل والاستسلام بعد الهزيمة أمام قطر وتابع، تنتظر الجهاز الفني للأبيض بقيادة المدرب الروماني كوزمين مهمة أخرى ستكون صعبة ومعقدة في نفس الوقت لكنها ليست مستحيلة إذا أخذنا في الاعتبار مراجعة أسباب الهزيمة أمام المنتخب القطري، حيث كان التعادل بأي نتيجة يكفي لاعبو الأبيض لضمان التأهل للنهائيات لكن قدر الله وما شاء فعل، كما أن الجهاز الفني مطالب بعدم أخذ المباريات المقبلة بالقطعة، ونوه عبدالله إلى أن المدرب كوزمين مطالب بمراجعة اختيار اللاعبين إلى جانب تثبيت التشكيلة المناسبة لخوض المباريات المقبلة والتي ستكون حاسمة.



وقال: منتخبنا الوطني لم يكن سيئاً بدنياً خلال مباراتي عمان وقطر، وإنما افتقد العامل الذهني الذي كان غائباً تماماً في المباراة الأخيرة، وألمح حارس العين السابق إلى أن المنتخب محتاج لقائد فعلي داخل أرضية الملعب تكون شخصيته قوية وطاغية، منوهاً إلى أن الفترة المقبلة ليست فترة تجمعات طويلة وتجانس وتوقف الدوري ولكن يجب تغيير بعض القناعات في اختيارات اللاعبين، وذكر بأن مباريات الملحق ربما تكون الفرصة الأخيرة لمدرب منتخبنا الوطني كوزمين والذي ينتظره عمل كبير بدءاً من مباراتي منتخب العراق في نوفمبر القادم .