مكتب عمدة بوسطن يرد على تهديدات ترامب بنقل مباريات كأس العالم من مدن أمريكية «غير آمنة»



ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مرة أخرى، إلى إمكانية سحب مباريات كأس العالم 2026 من المدن الأمريكية التي يزعم أنها غير آمنة، في ظل تصاعد صراعه مع المدن التي يقودها الديمقراطيون.



وقال ترامب في المكتب البيضاوي مساء الثلاثاء، خلال اجتماع مع الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي: «إذا كان شخص ما يقوم بعمل سيئ، وإذا شعرت بوجود ظروف غير آمنة، فسأتصل بجياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الرائع، وسأقول له: دعنا ننتقل إلى موقع آخر. وهو سيفعل ذلك. ربما لا يحب أن يفعل ذلك، لكنه سيفعلها بسهولة كبيرة».

وكان ترامب يرد على أحد المراسلين الذي سأله عن ميشيل وو، عمدة بوسطن من الحزب الديمقراطي.



وقال ترامب عن وو: «اعتقد أنها تضر ببوسطن»، ووصفها بـ«اليسارية المتطرفة».



وعن إمكانية نقل مباريات كأس العالم بعيداً عن المدينة المضيفة المحددة، قال ترامب: «إذا اعتقدت أن بوسطن تفعل شيئاً قد يسبب مشاكل تتعلق بالسلامة لكأس العالم... سنفعل ذلك».



ولم يرد مكتب وو على تهديدات ترامب، بل اكتفى بإصدار بيان جاء فيه: «تتشرف بوسطن باستضافة مباريات كأس العالم، وتتطلع إلى ذلك بحماس كبير، ونرحب بالجماهير من أنحاء العالم في مدينتنا الجميلة، مهد الحرية وموطن الأبطال».



وتستضيف أمريكا بطولة كأس العالم التي تقام بمشاركة 48 منتخباً، مع المكسيك وكندا. وتستضيف أمريكا المباريات في 11 موقعاً هي سياتل، سان فرانسيسكو، أتلانتا، بوسطن، دالاس، هيوستن، لوس أنجلوس، كانساس سيتي، ميامي، نيويورك، نيوجيرسي، وفيلادلفيا.



وغالباً ما يشير ترامب إلى ارتفاع معدلات الجريمة في المدن التي يحكمها الديمقراطيون، رغم أن تحليلات مستقلة تظهر أن معدلات الجريمة العنيفة انخفضت في العديد من تلك المناطق.

وأمر ترامب بنشر الحرس الوطني في مدن عدة يقودها الديمقراطيون، منها لوس أنجلوس وشيكاغو وواشنطن، مستنداً إلى تزايد معدلات الجريمة والاحتجاجات على حملات المداهمات الأمريكية المتعلقة بالهجرة.



وطعنت ولايات ومدن عدة في هذا القرار أمام المحاكم، معتبرة أنه ينتهك سيادتها ويشكل سابقة خطيرة لاستخدام الضغط العسكري الداخلي.



ويدير الاتحاد الدولي لكرة القدم مسابقة كأس العالم، وليس من الواضح ما إذا كان ترامب يمتلك الصلاحية لنقل مباريات البطولة إلى مواقع أخرى من عدمه.



وكان فيكتور مونتالياني، نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قال في أوائل أكتوبر الجاري خلال مؤتمر للأعمال التجارية الرياضية في لندن «كأس العالم بطولة الفيفا، وهي من اختصاص الفيفا، وأي قرار يخصها من شأن الفيفا».