بعد تأهل 7 منتخبات.. حضور تاريخي للعرب في كأس العالم 2026



رفع تأهل السعودية وقطر إلى نهائيات كأس العالم 2026 عدد المنتخبات العربية المشاركة في المونديال المقبل إلى 7 منتخبات في رقم قياسي وتاريخي للعرب.



وانضم منتخبا السعودية وقطر إلى مصر والأردن والمغرب وتونس والجزائر في كأس العالم المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك العام المقبل، ولأول مرة في التاريخ يصل عدد المنتخبات العربية المشاركة في المونديال إلى هذا الرقم.



وتأهل المنتخب السعودي إلى كأس العالم للمرة السابعة في تاريخه عقب تعادله سلباً مع العراق، على ملعب الجوهرة المشعة بجدة، وحسم المنتخب القطري بطاقة الصعود عن المجموعة الأولى بالملحق الآسيوي عقب فوزه على المنتخب الإماراتي 2-1 على ستاد جاسم بن حمد في الدوحة، ليصل «العنابي» إلى المونديال للمرة الثانية في تاريخه، والأولى عبر التصفيات.



وكان الأردن أول المنتخبات العربية المتأهلة للمونديال عبر الدور الثالث للتصفيات الآسيوية بعد أن احتل وصافة مجموعته خلف كوريا الجنوبية، في صعود تاريخي لأول مرة في تاريخ منتخب «النشامى» للمونديال.



ويلعب المغرب وتونس في كأس العالم للمرة السابعة في تاريخيهما بعد أن تأهلا في وقت مبكر من التصفيات الأفريقية، فيما تأهلت الجزائر للمرة الخامسة، ومصر للمرة الرابعة.

وقد يرتفع عدد العرب في المونديال إلى 8 منتخبات مع تبقي فرصة أمام الإمارات والعراق للعب في الملحق العالمي في شهر مارس المقبل.



وكان أكبر تمثيل عربي في تاريخ بطولات كأس العالم في مونديالي 2018 و2022 بأربعة منتخبات، حيث شارك في مونديال 2018 بروسيا، مصر والسعودية والمغرب وتونس، وفي مونديال 2022 المغرب والسعودية وتونس وقطر.