محللون: «الأبيض» صعب المهمة على نفسه



أكد محللون رياضيون أن قراءة مدرب منتخبنا الوطني الروماني كوزمين أولاريو لم تكن جيدة، مشيرين إلى أن لاعبي الأبيض صعبوا المهمة عليهم وأدخلوا أنفسهم في طريق طويل وشائك من أجل التواجد في مونديال 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا، وقال لاعب النصر والمنتخب الوطني السابق عبدالرحمن محمد: قراءة كوزمين للمباراة لم تكن جيدة، مشيراً إلى أن فرصة التأهل كانت قريبة جداً من لاعبينا لكنهم فرطوا فيها، لافتاً إلى أن المنتخب القطري كان في أسوأ حالاته ولم يكن ذلك المنتخب الذي نال من قبل لقبي كأس آسيا عامي 2019، و2023، وقال: منتخب قطر لم يصنع أي فرصة حقيقية أمام مرمى الأبيض طوال وقت الشوط الأول والذي كان فيه منتخبنا الأفضل على مستوى اللعب والانتشار والاستحواذ.



وتابع عبدالرحمن محمد حديثه بالقول: تقديرات كوزمين لم تكن جيدة في الشوط الثاني، وذلك فيما يتعلق بالتغييرات والتي بدأها بإقحام لوان بيريرا البعيد عن مستواه وكان الأفضل له الزج باللاعب سلطان عادل منذ وقت مبكر، وذلك لما يتمتع به هذا اللاعب من إمكانات كبيرة، حيث قام بخلخلة دفاعات العنابي القطري وإحراز هدف التقليص في الوقت بدل الضائع بعد دقائق معدودة على نزوله أرضية الملعب بديلاً عن كايو كانيدو.



ونوه إلى افتقاد منتخبنا لأسلوب اللعب المرحل وبناء الجمل التكتيكية من الدفاع للهجوم وهو الشيء الذي حجم إيقاع الفريق بالكامل.



بدوره قال محسن مصبح حارس المنتخب الوطني السابق بنبرة حزينة كلمة «هاردلك» لا أقبلها في ظل الأداء السلبي للأبيض أمام قطر، مشيراً إلى أن مثل هذه الفرص لا تتكرر، ولاعبو قطر عرفوا كيف يسيرون المباراة، ولاعبو الأبيض أدخلوا أنفسهم في طريق معقد على الرغم من بقاء الأمل والحلم لكن المرحلة المقبلة فيما يبدو بأنها صعبة للغاية ومرتبطة بتخطي المنتخب العراقي خلال مباراتي الذهاب والإياب في الشهر المقبل إلى جانب التوجه إلى المرحلة الحاسمة، والتي تضم منتخباً من أفريقيا وآخر من أمريكا الجنوبية ومنتخبين من أمريكا الشمالية إلى جانب منتخب من أوقيانوسيا، وتابع: يبقى الأمل قائماً لكن الأبيض صعب عليه الفرصة والتي كانت في المتناول مع كامل الاحترام لمنتخب قطر الذي نبارك له التأهل لمونديال أمريكا، وألمح إلى أن الأبيض لو كان في يومه لأنهى الشوط الأول متقدماً على قطر بهدفين على أقل تقدير، لكن لاعبي الأبيض لم يستغلوا الفرص في الشوط الأول.