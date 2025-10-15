سلطان راشد: أضعنا أسهل فرصة للصعود إلى كأس العالم



قال سلطان راشد، لاعب المنتخب الوطني ونادي العين السابق: إن «الأبيض» أضاع أسهل تصفيات مؤهلة لنهائيات كأس العالم، بعد أن أهدر فرصة التأهل المباشر إلى المونديال عقب الخسارة من قطر 1-2 في الملحق الآسيوي.



وأدت خسارة المنتخب الوطني إلى تأجيل حلم التأهل لكأس العالم، حيث ينتظر «الأبيض» مواجهة العراق ذهاباً وإياباً في نوفمبر المقبل من أجل الصعود إلى الملحق العالمي في شهر مارس المقبل.



وأرجع راشد خسارة المنتخب الوطني من نظيره القطري إلى الأخطاء الفادحة والقاتلة التي وقع فيها لاعبو المنتخب في الكرات الثابتة التي سجل منها «العنابي» هدفي الفوز.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية لقناة دبي الرياضية: «كان بالإمكان أفضل مما كان، لكن خسرنا بأخطاء قاتلة، أعتقد أن المنتخب لم يستغل سيطرته في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني، وقعنا في أخطاء فادحة نتيجة عدم الرقابة والتمركز الجيد في الكرات الثابتة».



وتابع: «المنتخب لم يقدم المستوى المنتظر أو يخلق فرصاً كثيرة، وخسر بأخطاء كان يمكن تجنبها».



وختم: «بالتأكيد الجميع يشعر بالحزن لعدم التأهل المباشر في أسهل تصفيات بالنسبة لمنتخبنا، الملحق المقبل صعبة للغاية وسنواجه عقبات كثيرة، وأتمنى أن نستعد للملحق بشكل أفضل».