قائد «الأبيض» السابق ينتقد قراءة كوزمين لمباراة قطر



انتقد عبدالرحمن محمد، قائد المنتخب الوطني السابق، المحلل الفني، تعامل الروماني أولاريو كوزمين المدير الفني لمنتخبنا الوطني خلال مباراة «الأبيض» في مواجهة نظيره القطري، مساء أمس، والتي خسرها المنتخب 1 ـ 2.



وفرط المنتخب الوطني في فرصة التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم 2026 بالخسارة أمام قطر، ليحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، ويواجه العراق في الملحق الآسيوي القاري من أجل المنافسة في الملحق العالمي المؤهل للمونديال.



وقال عبدالرحمن محمد في تصريحات تليفزيونية على قناة دبي الرياضية إن قراءة كوزمين للمباراة لم تكن جيدة، ولم يستغل وضعية المنتخب القطري في الشوط الأول، إذ كان مطالباً باللعب بشكل هجومي أكبر.



ووصف أحد نجوم جيل مونديال 90 تغييرات كوزمين بالعشوائية، موضحاً: «بعض تغييرات كوزمين كانت عشوائية والبعض الآخر لجأ للتغيير لمجرد التغيير، وتأخر في إشراك المهاجم سلطان عادل الذي ظلم وكان من المفترض دخوله مع بداية الشوط الثاني، والمنتخب لم يبنِ جملاً فنية واعتمد على الكرات الطويلة من الخلف للأمام».



وأضاف أن المنتخب حقق نتيجة إيجابية ومستحقة في المباراة الأولى أمام عمان، وبصراحة لم نستغل مواجهة المنتخب القطري وهو بهذه الحالة لأنه ليس بنفس المنتخب الذي كان عليه في عام 2019.



وختم: «منتخبنا بحاجة إلى مدرب دولي وليس مدرب ناد، والجمهور هو الوحيد الذي يستحق كلمة هاردلك»