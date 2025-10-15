«الأخضر» السعودي يتأهل لنهائيات كأس العالم 2026

«الأبيض» يلتقي العراق نوفمبر المقبل على البطاقة المؤهلة إلى الملحق العالمي للمونديال

د ب أ

تأهل منتخب السعودية إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، بتعادله مع نظيره العراقي صفر / صفر في ثالثة جولات دور الملحق الآسيوي المؤهل للمونديال. وكان يكفي المنتخب السعودي التعادل الذي يمنحه بطاقة العبور السابع إلى نهائيات كأس العالم، مستفيداً من فارق الأهداف مع نظيره العراقي. وفاز منتخب السعودية في الجولة الأولى على إندونيسيا 3 / 2، بينما تغلب منتخب العراقي على نظيره الإندونيسي في الجولة الثانية 1 / صفر ما رجح كفة المنتخب السعودي.