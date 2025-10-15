لوكاس بيمنتا يعتذر للجمهور بعد الخسارة من قطر



أعرب لوكاس بيمنتا لاعب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم عن حزنه بعد الخسارة أمام منتخب قطر 1-2 وفقدان فرصة التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم 2026. ووجه بيمنتا اعتذاره إلى جماهير الكرة الإماراتية عقب التفريط في فرصة تاريخية بالتأهل إلى المونديال بعد غياب 35 عاماً.



وقال بيمنتا في تصريحاته عقب اللقاء: الجميع يشعر بالحزن لخسارة فرصة التأهل المباشر إلى كأس العالم، هذا ما لم نكن نريده بالطبع، لا يزال أمامنا فرصة في الملحق القاري والعالمي، ويجب أن نستعيد طاقاتنا للمرحلة المقبلة. وأضاف: أعتذر لكل من آمن بنا، فقد كنا نريد إسعاد الجمهور، وعلينا أن نواصل العمل لأنها الطريقة الوحيدة التي يجب أن نفكر بها.



وأشار إلى أن المنتخب حاول بكل ما أوتي من قوة في المباراة، خاصة وأن المنتخب القطري لم يسجل سوى من كرات ثابتة، لافتاً إلى أن المنتخب حتى ولو أمامه فرصة 1% للتأهل يجب أن يتمسك بها ويؤمن بحظوظه رغم صعوبة مشوار الملحق العالمي.