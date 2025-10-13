«الاتحادية للهوية والجنسية» استعدادات مكثفة في منفذ الغويفات لاستقبال جماهير الإمارات



كثفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، جهودها لاستقبال الجماهير الإماراتية المسافرة إلى العاصمة القطرية الدوحة عبر منفذ الغويفات الحدودي البري، وذلك بالتنسيق مع اتحاد الإمارات لكرة القدم، وفي إطار حملة «حلم وطن»، مشيرة في الوقت نفسه، إلى أنها قامت بإقرار خطة متكاملة أسهمت منذ اليوم الأول لبدء التحضيرات لاستقبال جماهير المنتخب الوطني، في تسهيل إجراءات وعملية دخول المشجعين.

وأكد عبدالله الراشدي، نائب مدير إدارة الغويفات البري، إن الهيئة رفعت من جاهزيتها التشغيلية والإدارية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الجماهير، موضحاً في الوقت نفسه، أنه تم تسخير كافة الإمكانات والطاقات لخدمة المسافرين عبر المنفذ.



وأضاف الراشدي: قمنا بفتح جميع الكونترات الخاصة بالجوازات وتفعيل كافة الكبائن في صالة المسافرين، بهدف تسريع الإجراءات وضمان انسيابية الحركة الحدودية، بما يتيح استقبال أكبر عدد ممكن من المسافرين في وقت قياسي.

وأوضح الراشدي أن فرق العمل في المنفذ تعمل على مدار الساعة للرد على استفسارات الجماهير، وتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة اللازمة لتسهيل رحلتهم نحو الدوحة، بما في ذلك الإرشاد إلى خط السير الصحيح وتوفير خدمات الإسعاف عند الحاجة. وتأتي هذه الاستعدادات في سياق الحرص الوطني على دعم المنتخب الإماراتي، وتسهيل مشاركة الجماهير في مؤازرته، بما يعكس روح الانتماء ويعزز حضور المشجعين في المحافل الرياضية الإقليمية.