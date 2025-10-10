أندية دورينا: «نباها ليلة من ليالي الفخر وهمة عيال زايد ستكون حاضرة»



أفرد عدد من مواقع أندية دوري أدنوك للمحترفين وأندية دوري الدرجة الأولى مساحات كبيرة واهتماماً أكبر عبر منصاتها الإعلامية والإلكترونية، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي اهتماماً لمباراة منتخبنا الوطني أمام شقيقه العماني في أولى مباريات الأبيض في الملحق الآسيوي المؤهل لمونديال أمريكا وكندا والمكسيك 2026، والتي تقام في السابعة من مساء غدٍ السبت على أرضية ملعب جاسم بن حمد بدولة قطر.



وأشار موقع شباب الأهلي على منصة إكس إلى أن الحلم الكبير يبدأ اعتباراً من السبت، وقلب واحد وهدف واحد مع صورة للاعبي الأبيض ومدربهم الروماني أولاريو كوزمين، وقال النادي نثق فيكم ونؤمن بكم وننتظر منكم رفع علم الإمارات في كأس العالم وهمة عيال زايد ستكون حاضرة. كما تطرق نادي النصر على منصاته بعبارة «نباها ليلة من ليالي الفخر.. فيها الأبيض يرفع الراس» وثق فيكم.. ونؤمن بحلمنا، ووضع نادي الوصل عبارة كلنا خلفكم يا أبطال كلنا نرددها: منصور يا منتخبنا، وجاءت تغريدة نادي الوحدة بعنوان كلنا ثقة في جماهير الأبيض اليوم وكونوا في الموعد و«منصور يا الأبيض».



وقال موقع كلباء على منصاته: «جمهورنا الوفي، دعمكم يصنع الفرق. كونوا خلف منتخبنا الوطني وجودكم في المدرجات هو الحافز الأكبر للاعبينا»، وكان نادي الفجيرة قد أعلن عن توفير قمصان المنتخب الوطني للجماهير المتواجدة في قطر، لدعم الأبيض في مشوار حلم وطن إلى جانب عبارات تحفيزية للاعبين كلنا خلف منتخبنا غداً في الدوحة. وشدوا الهمة لنضع الأبيض في القمة ومنصور يا منتخبنا، وأيضاً غرد نادي العروبة بعبارة فالكم الفوز ومنصورين بإذن الله، ولم يختلف نادي دبا الحصن عن بقية الأندية بعد أن وضع صورة لنجوم الأبيض «كلنا معكم يا أبطال الوطن» ومهر النادي الصورة بعلامة النصر في إشارة إلى تحقيق النصر غداً أمام منتخب عمان.



وافرد خورفكان مساحات كبيرة للاعبي الفريق الأول وهم يوجهون رسائل لبعثة منتخبنا الوطني المتواجدة في قطر مع عبارة ساعات قليلة تفصلنا عن فرحة وطن، قلوبنا مع نجوم الأبيض.

كما شاركت أندية دبا الفجيرة في حملة حلم وطن وذلك ببث فيديوهات من قبل لاعبي أكاديمية النادي تؤازر لاعبي منتخبنا الوطني وتحفزهم على تحقيق الفوز على عمان ومن بعده على منتخب قطر.



وبعثت أندية الإمارات والتعاون ومسافي والجزيرة الحمراء بتغريدات محفزة لنجوم الأبيض وفي انتظار فرحة الفوز غداً على عمان.