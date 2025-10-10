العرب على موعد مع «تأهل قياسي» لكأس العالم لأول مرة في التاريخ



كتب العرب إنجازاً تاريخياً لأول مرة في سجلات نهائيات كأس العالم بعد أن ضمنت 5 منتخبات عربية مقاعدها في مونديال 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وبعد تأهل الجزائر إلى كأس العالم عقب فوزها على الصومال 3-0 ارتفع عدد المنتخبات العربية إلى 5 في المونديال المقبل ولأول مرة في التاريخ في رقم قياسي للعرب في أكبر بطولات كرة القدم.



وكان أكبر عدد من المنتخبات العربية المتأهلة إلى كأس العالم على مدار تاريخ مشاركتها في التصفيات هو 4 منتخبات، وحدث ذلك في مونديالي 2018 و2022، حيث شارك في مونديال 2018 مصر والمغرب وتونس والسعودية، وشاركت في مونديال 2022 قطر باعتبارها الدولة المضيفة والسعودية والمغرب وتونس.



وبات العرب على موعد مع تأهل قياسي إلى نهائيات المونديال لأول مرة في تاريخها، حيث لن يقف الأمر عند 5 منتخبات فقط، بل قد يرتفع العدد مع نهاية التصفيات إلى 8، وإن تحقق ذلك فسيكون حدثاً استثنائياً في تاريخ المنتخبات العربية في البطولة على مدار تاريخها منذ عام 1934.



وحجزت منتخبات الأردن والمغرب وتونس ومصر والجزائر مقاعدها في المونديال العالمي بعد تأهلها على الترتيب، إذ نجحت الأردن في التأهل للمرة الأولى في تاريخها، وكررت المغرب وتونس الوجود في كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، وصعدت مصر للمرة الرابعة، والجزائر للمرة الخامسة في تاريخها.



وكون الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم يتضمن 5 منتخبات عربية، أصبح وجود منتخب سادس أمراً مفروغاً منه مع نهاية الملحق في أكتوبر الجاري، وقد يرتفع العدد إلى 7 منتخبات، حيث تتنافس الإمارات وقطر وعمان ضمن المجموعة الأولى بالملحق، وضمنت إحداها مقعداً مباشراً، بينما تتنافس في المجموعة الثانية السعودية والعراق وإندونيسيا، وتأهل منتخب عربي هو الأقرب من الناحية النظرية خصوصاً بعد فوز السعودية على إندونيسيا 3-2.



وفي حال ضمان منتخبين عربيين من القارة الآسيوية التأهل للمونديال، تتبقى فرصة مقعد ثامن وأخير للعرب، حيث سيلعب أصحاب المركز الثاني في المجموعتين الأولى والثانية بالملحق الآسيوي وجهاً لوجه ذهاباً وإياباً، ويتأهل الفائز إلى الملحق العالمي.



وكان منتخب «النشامى» أول العرب المتأهلين للمونديال في إنجاز تاريخي للكرة الأردنية، إذ نجح في التأهل مباشرة عبر بوابة الدور الثالث بالتصفيات الآسيوية من دون الحاجة لخوض ملحق، وذلك بعدما احتل المركز الثاني في مجموعته بالتصفيات التي ضمت إلى جانبه كوريا الجنوبية والعراق وفلسطين وعمان والكويت، وصعد رفقة كوريا الجنوبية.



أما المغرب ثاني العرب المتأهلين للمونديال، فقد صعد للنهائيات قبل 3 جولات على نهاية التصفيات، وتصدر المجموعة الخامسة برصيد 21 نقطة، بفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه منتخب النيجر.



كما تأهلت تونس عقب نهاية الجولة السابعة للتصفيات، حيث تتصدر المجموعة الثامنة برصيد 22 نقطة من 8 مباريات، وفازت في 7 لقاءات وتعادلت في مباراة وحيدة.



وحجز المنتخب المصري مقعده للمرة الرابعة في تاريخه بعد فوزه على جيبوتي 3-0 في الجولة التاسعة وقبل الأخيرة، ليضمن صدارة المجموعة الأولى دون انتظار نتيجة الجولة الأخيرة، حيث الفارق 5 نقاط مع أقرب ملاحقيه منتخب بوركينا فاسو.



وجاء منتخب «محاربو الصحراء» ليصعد للمونديال بعد غياب 12 عاماً، ويحقق الرقم القياسي للعرب في البطولة المقبلة، باحتلاله صدارة المجموعة السابعة بعد فوزه على الصومال 3-0.