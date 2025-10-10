التاريخ ينحاز للأبيض في المواجهات المونديالية أمام عمان وقطر



تتجه أنظار جماهير الكرة الإماراتية، غداً السبت، صوب العاصمة القطرية الدوحة، التي تحتضن مباريات المجموعة الأولى من الملحق الآسيوي المؤهل لنهائيات كأس العالم، حيث يستهل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مشواره بمواجهة نظيره العماني، في طريق تحقيق «حلم وطن» من أجل التأهل للمونديال.



ويسعى المنتخب الإماراتي إلى بلوغ نهائيات كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد مشاركته في مونديال 1990 بإيطاليا.



ويدخل «الأبيض» المحلق الآسيوي بمعنويات عالية خاصة بعد تعادل قطر وعمان سلبياً في المواجهة التي جمعتهما في أولى مباريات المجموعة الأولى.

ويعول «الأبيض» على التاريخ الذي يرجح كفته في المواجهات التي جمعته بمنتخبي عمان وقطر في تصفيات كأس العالم على مدار تاريخه.



ورغم التاريخ الطويل الذي جمع بين الإمارات وعمان إلا أن مواجهات المنتخبين في تصفيات المونديال اقتصرت على مباراتين فقط، وذلك في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2002، وانتهت كلتا المواجهتين بالتعادل الإيجابي.



فبعد 15 مواجهة جمعت بين الإمارات وعمان اقتصرت على بطولات كأس الخليج وتصفيات كأس آسيا، جاءت المواجهة الـ16 بين المنتخبين، والأولى بينهما في تصفيات كأس العالم، وذلك في 14 سبتمبر عام 2001، ضمن مباريات المجموعة التي ضمت كل من الصين وأوزباكستان وعمان وقطر.



وكانت المباراة هي الأولى للمدرب الهولندي تيني ريخس مع «الأبيض» بعد توليه المهمة خلفاً لعبد الله صقر، وانتهت المواجهة بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث سجل للإمارات عبد العزيز العنبري بعد مرور 13 دقيقة من عمر اللقاء.



وفي لقاء الإياب الذي أقيم على استاد آل نهيان في أبوظبي في 19 أكتوبر 2001، تكررت نتيجة التعادل الإيجابي 2-2، حيث سجل للإمارات عبدالرحمن إبراهيم ومحمد عمر.

وبشكل عام يتفوق «الأبيض» الإماراتي على نظيره «الأحمر» العماني في المواجهات التاريخية بين المنتخبين منذ أول مواجهة في دورة الخليج الثالثة بالكويت عام 1976، إذ التقيا في 34 مباراة سابقة، حقق المنتخب الإماراتي الفوز في 15 مباراة، مقابل 5 انتصارات للمنتخب العماني، وتعادلا في 14 لقاء.



أما بالنسبة لمواجهات الإمارات وقطر المونديالية، فينحاز التاريخ أيضاً لـ«الأبيض»، حيث ستكون المواجهة المقبلة يوم 14 أكتوبر الجاري رقم 6 التي تجمعهما في تصفيات كأس العالم.

والتقت الإمارات وقطر في 5 مناسبات سابقة في تصفيات المونديال، وكانت الغلبة للأبيض، حيث نجح في الانتصار في 3 مباريات، مقابل فوز وحيد لقطر، والتعادل في مباراة واحدة، سجل خلالها «الأبيض» 11 هدفاً، مقابل 5 أهداف فقط لـ«العنابي».



أولى مواجهات الإمارات وقطر المونديالية كانت في أكتوبر 1989 في تصفيات كأس العالم 1990، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وسجل خليل غانم هدف الإمارات، بينما تفوق منتخب قطر في المواجهة الثانية 2-0 ضمن تصفيات مونديال 2—2.

انتصارات متتالية

بعدها نجحت الإمارات في تحقيق الفوز في 3 مباريات في تصفيات المونديال، عندما فاز في مباراة الإياب في تصفيات مونديال 2002 بالدوحة 2-1 بهدفي فيصل خليل وياسر سالم.

وفي المرحلة الثالثة من التصفيات الحالية التقت الإمارات وقطر ضمن مجموعة ضمت إلى جانبهما إيران وأوزباكستان وقيرغيزستان، ونجح «الأبيض» تحقيق الفوز ذهاباً وإياباً، بعد أن انتصر في المباراة الأولى التي أقيمت في الدوحة 3-1 بتوقيع حارب عبد الله وخالد الظنحاني وعلي صالح.



أما المباراة الثانية التي أقيمت على استاد آل نهيان، فشهدت أكبر انتصار إماراتي على قطر، حيث انتهت لمصلحة «الأبيض» بخماسية نظيفة، سجل خلالها فابيو ليما أربعة أهداف «سوبر هاتريك» وهدف ليحيى الغساني.



ويتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 مباشرة من الملحق الآسيوي متصدر كل مجموعة، فيما يخوض صاحبا المركز الثاني مباراة فاصلة يتأهل الفائز منها إلى الملحق العالمي.