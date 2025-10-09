أنشيلوتي: سلوك لاعبي البرازيل أهم من الاستراتيجية الخططية



قال كارلو أنشيلوتي، مدرب منتخب البرازيل لكرة القدم الخميس، إن سلوك اللاعبين أهم من الاستراتيجية الخططية للفريق، وذلك في إطار سعيه لجعل أبطال العالم خمس مرات قوة كبرى مرة أخرى على الساحة العالمية.



وبعد فترة إعداد محدودة بعد وصوله في مايو الماضي قادماً من ريال مدريد الإسباني، يعتمد المدرب الإيطالي على روح الفريق والموهبة الفردية للتغلب على التحديات مع اقتراب موعد نهائيات كأس العالم في أمريكا الشمالية العام المقبل.



وقال أنشيلوتي، قبل المباراة الودية بين البرازيل وكوريا الجنوبية غداً الجمعة في سول، إن التطور الخططي أعاقه نقص حصص التدريب مع التشكيلة بأكملها.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحافي «أعتقد أن هناك حاجة لمزيد من العمل الخططي لتحسين استراتيجية اللعب.



«كل هذا قد يكون بالغ الأهمية، لكن الأهم ليس الاستراتيجية، بل سلوك اللاعبين على أرض الملعب. ولذلك، لا يستغرق التحضير وقتاً طويلاً».

وفي مبارياته الأربع الأولى، تناوب أنشيلوتي بين طريقة 4-2-4، التي أثمرت عن انتصارين على باراغواي وتشيلي، وطريقة 4-3-3 التي استخدمها في التعادل مع الإكوادور والخسارة أمام بوليفيا على ارتفاع 4100 متر في إل آلتو الشهر الماضي.



ورغم النتائج المتباينة، أعرب أنشيلوتي عن رضاه عن التنظيم الدفاعي للبرازيل.



وقال أنشيلوتي: أعجبني الأداء الدفاعي للفريق خلال شهري يونيو وسبتمبر. دافع الفريق بشكل ممتاز ومتماسك ومتحد وملتزم وقوي، يحتاج الفريق إلى تحسين مستواه في الاستحواذ على الكرة. عليه أن يُظهر قدراته الفردية، ولدينا الكثير منها.

يمكنك اللعب بأربعة أو ثلاثة أو حتى خمسة لاعبين في الهجوم، لكن الأهم هو الأداء المتميز على أرض الملعب. ما يعجبني حقاً هو أجواء الفريق. إنها إيجابية للغاية بفضل سلوك اللاعبين واحترافيتهم.



وأكد أنشيلوتي أيضاً أن الفريق يجب أن يظل متحداً إذا كان يريد الفوز بكأس العالم للمرة السادسة في تاريخه.



وقال المدرب الإيطالي، كل منا يفكر في الهدف، وهو واضح تماماً: علينا الفوز بكأس العالم، لا أن نملك أفضل لاعب في العالم.

«أريد من اللاعبين الذين يُفكرون في التأهل لكأس العالم أن يُحققوا الفوز، لا أن يكونوا الأفضل».



وستخوض البرازيل مباراة ودية أخرى ضد اليابان على ملعب أجنموتو في طوكيو يوم الثلاثاء المقبل.