قميص جيمين يعادل كرة نهائي كأس العالم



حقق قميص ارتداه جيمين، عضو فرقة BTS، خلال العرض الفني الذي أقيم بين شوطي نهائي كأس العالم 2026، سعراً بلغ 110 آلاف دولار في مزاد خيري نظمته دار كريستيز، معادلاً قيمة الكرة الرسمية المستخدمة في المباراة النهائية، في واحدة من أبرز نتائج المزاد الذي اختتم أعماله ، الأربعاء.



وجمع مزاد «هدف واحد» دعماً لصندوق «فيفا غلوبال سيتيزن للتعليم» نحو 652.6 ألف دولار، متجاوزاً التوقعات، بمشاركة مزايدين من 24 دولة، فيما استحوذت مقتنيات أعضاء فرقة BTS على 300.3 ألف دولار، أي ما يقارب 46 بالمئة من إجمالي الحصيلة، وفق صحيفة «ذا أثليتك».



وكانت التقديرات الأولية لقميص جيمين تراوحت بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف دولار، قبل أن تؤدي المنافسة القوية بين المزايدين إلى رفع قيمته أكثر من عشرين ضعفاً، ليصبح من أغلى القطع المباعة في المزاد.



وشملت المقتنيات الأخرى قميصاً موقعاً من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أُهدي إلى شاكيرا بيع مقابل 66 ألف دولار، وقفازات ارتدتها مادونا خلال العرض الفني في مباراة النهائي، إضافة إلى حذاء لجاستن بيبر.



وقال مسؤولو كريستيز إن قوة سوق المقتنيات الرياضية والفنية، إلى جانب حداثة القطع المعروضة، أسهمت في جذب اهتمام واسع من جامعي المقتنيات حول العالم.



وستخصص عائدات المزاد لدعم برامج تعليمية ورياضية تستهدف الأطفال في المجتمعات الأقل حظاً ضمن مبادرة تسعى إلى جمع 100 مليون دولار لدعم مشاريع في نحو 200 دولة.