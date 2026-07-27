مبابي يوجه رسالة إلى جماهير فرنسا بعد مونديال 2026

وجه كيليان مبابي، نجم وقائد منتخب فرنسا، اليوم الاثنين، رسالة مفتوحة إلى جماهير بلاده بعد انتهاء مشوار المشاركة في بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم.

وقال مبابي، في رسالة عبر حساباته الرسمية بعد حصول المنتخب الفرنسي على المركز الرابع: «جماهيرنا لم تفقد الثقة بنا أبدًا، حتى عندما كنا لا نستحق كل هذه الثقة. القصة التي كتبت في البطولة لم تتحقق بفضل 11 لاعبًا فقط في الملعب، بل بأيدي الملايين الذين يتحركون بشغف مشترك».

وأضاف مهاجم ريال مدريد الإسباني: «لقد سهرتم حتى منتصف الليل من أجل متابعة مباريات البطولة في المنازل أو المقاهي مع الأصدقاء والعائلات، بينما تواجد آخرون في المدرجات من مختلف الأجيال، يشعرون بالسعادة والمشاركة، هذه هي قوة الرياضة».

وأكد مبابي سعادته بالفوز بجائزة هداف كأس العالم، لكنه شدد على أنه يتألم لخسارة لقب البطولة، قائلًا: «الألم سيبقى موجودًا لفترة. للأسف لم نحقق لقبًا جماعيًا، وكنا مدينين لجماهيرنا بنهاية أفضل، لكن لا يمكننا دائمًا التحكم في نهاية كل قصة».

وتوجه كيليان بالشكر إلى زملائه في المنتخب، قائلًا: «لولا جهودهم وتمريراتهم وروح الفريق من أول مباراة إلى آخرها، لما سجلت 10 أهداف في كأس العالم. جائزة الهداف تُنسب إلى الفريق كما تُنسب إلي».

وأشاد النجم الفرنسي بالمدرب السابق ديدييه ديشان، الذي رحل بعد مسيرة طويلة مع «الديوك»، قائلًا: «لقد أخبرت ديدييه بما أريد قوله، وهو يعلم ذلك. أشكره كثيرًا هو ومعاونوه الذين لا يراهم أحد، فلولا جهودهم لما تحققت كل هذه الإنجازات».

واختتم كيليان مبابي رسالته قائلًا: «كرة القدم تبقى في النهاية مجرد لعبة، نتعامل معها أحيانًا بجدية، ونحاول إتقانها، لكنها تبقى في النهاية مجرد لعبة. لقد انتهت قصة كأس العالم، لكن قصة كرة القدم مستمرة، وسنلتقي مجددًا في ليالٍ صيفية، فمشوارنا سويًا لم ينته بعد».