جائزة أفضل هدف في المونديال تذهب إلى مدافع الرأس الأخضر

حصل سيدني لوبيز كابرال، مدافع منتخب الرأس الأخضر، على جائزة أفضل هدف في كأس العالم لكرة القدم 2026، التي أقيمت في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وسجل كابرال، مدافع بنفيكا البرتغالي، هدفًا رائعًا من الزاوية اليسرى لمرمى الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، في المباراة التي جمعت منتخب بلاده بالأرجنتين في دور الـ32 من البطولة.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن هدف كابرال حصل على أغلبية الأصوات في الاستفتاء الذي أجري عبر الموقع.

وقال سيدني لوبيز كابرال: «أتمنى أن تكون لدي العديد من الصور إلى جانب ميسي».

وأضاف: «حينما راوغت المنافس ولاحظت أن الزاوية مفتوحة، قلت لنفسي: هيا بنا، يمكنني التسديد بشكل جيد بكلتا القدمين. ورأيت مساحة مفتوحة، فجهزت نفسي لذلك وسددت الكرة بطريقة جيدة».

وكان منتخب الرأس الأخضر قد تأهل إلى دور الـ32 للمرة الأولى في تاريخه، خلال أول مشاركة له في كأس العالم، حيث تعادل في ثلاث مباريات بدور المجموعات أمام إسبانيا وأوروجواي والسعودية، قبل أن يخسر بصعوبة أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 في دور الـ32.