مارتينيز يرفض الانتقادات الموجهة إلى منتخب الأرجنتين

أبدى المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز انزعاجه الشديد من الانتقادات الحادة التي وُجهت إلى منتخب بلاده عقب خسارة نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا بهدف دون رد، مؤكدًا أن الحملة الموجهة ضد الفريق غير مبررة ولا تستند إلى أي أساس.

وقال مدافع مانشستر يونايتد، في تصريحات لصحيفة «أوليه» الأرجنتينية: «لدي مشاعر متضاربة، وأشعر بالغضب لأن هذا الكره غير مبرر تمامًا. أرى زملائي يقاتلون في الملعب والجماهير تدعمنا، ثم يتهموننا بالتكبر، وهو ما يعكس حقيقة من يقول ذلك، وليس حقيقتنا. فقد أظهرنا دائمًا احترامًا كبيرًا لجميع منافسينا».

كما نفى مارتينيز الاتهامات المتعلقة بتجاهل المنتخب الإسباني أثناء ممر الشرف، مشيرًا إلى أن اللاعبين صافحوا لاعبي المنتخب الإسباني والجهاز الفني، وأن توجيه أجسادهم نحو المدرجات كان بهدف تحية المشجعين تقديرًا لدعمهم المتواصل.