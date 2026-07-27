حكم نهائي مونديال 2026 يعلن اعتزاله

أعلن الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش اعتزاله رسميًا، بعد أسبوع واحد فقط من إدارة المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026.

وتعرض الحكم، البالغ من العمر 46 عامًا، لانتقادات واسعة بسبب تساهله مع أسلوب اللعب الخشن للمنتخب الأرجنتيني خلال المباراة، التي انتهت بفوز إسبانيا بهدف دون رد بعد التمديد لشوطين إضافيين في نهائي المونديال، وشهدت طرده للاعب وسط تشيلسي ومنتخب الأرجنتين إنزو فيرنانديز في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

وأكد الاتحاد السلوفيني لكرة القدم، في بيان رسمي، أنه بعد مرور أسبوع على نهائي المونديال، الذي أقيم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، أسدل فينتشيتش الستار على مسيرته التحكيمية.

ورغم الانتقادات، نال فينتشيتش جائزة أفضل حكم في كأس العالم من الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، بالإضافة إلى رابطة الحكام الإيطاليين، التي تمنح جائزة جيوليو كامباناتي المخصصة لأفضل حكم في المونديال أو كأس أمم أوروبا.

ويعد الحكم السلوفيني عضوًا في نخبة حكام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) منذ عام 2019، حيث أدار مباريات في يورو 2020، والدور نصف النهائي ليورو 2024 بين إسبانيا وإيطاليا.

وأدار الحكم السلوفيني أربع مباريات في مونديال 2026، أبرزها مواجهة البرازيل أمام المغرب في المجموعة الثالثة، وفوز المكسيك على الإكوادور بهدفين دون رد في دور الـ16، وهي المباراة التي شهدت طرده للمدافع الإكوادوري بييرو هينكابي لوضع يده على فمه أثناء الحديث مع لاعب مكسيكي، وفق القواعد الجديدة المطبقة في البطولة.

كما أدار فينتشيتش نهائي دوري أبطال أوروبا 2024، الذي شهد تتويج ريال مدريد باللقب الـ15 على حساب بوروسيا دورتموند بهدفين دون رد، إلى جانب إدارته نهائي الدوري الأوروبي 2022 بين آينتراخت فرانكفورت ورينجرز، وتواجده حكمًا رابعًا في نهائي 2021 بين فياريال ومانشستر يونايتد. كما تم اختياره في عام 2025 أول حكم أجنبي يدير قمة الدوري التركي بين غلطة سراي وفناربخشة، بناءً على طلب الناديين.