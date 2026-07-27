رسالة مؤثرة من سكالوني عقب خسارة لقب كأس العالم

خرج ليونيل سكالوني، مدرب المنتخب الأرجنتيني، عن صمته الذي استمر ثلاثة أعوام على منصة «إنستجرام»، ووجه رسالة مؤثرة إلى الجماهير الأرجنتينية عقب الخسارة أمام إسبانيا بهدف دون رد في نهائي مونديال 2026.

وأعرب سكالوني عن حاجته إلى بعض الوقت لترتيب أفكاره والتعبير عن المشاعر المختلطة التي عاشها، كما قدم اعتذاره إلى الشعب الأرجنتيني لعدم تمكنه من إهداء البلاد لقبًا جديدًا في كأس العالم يمنحهم لحظات من الفرح.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة «ماركا» الإسبانية، اليوم الاثنين، عن سكالوني تأكيده أن الفوز الحقيقي يكمن في القيم والمبادئ التي قدمها الفريق، واصفًا لاعبيه بـ«المقاتلين»، ومشيدًا بالروح القتالية والإصرار والصمود في مواجهة انتقادات الفئات غير الملمة بخبايا الفريق.

ووجه سكالوني شكره العميق إلى جميع أعضاء الجهاز الفني واللاعبين والعاملين في الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، والجماهير المساندة، دون التطرق إلى مستقبله في منصب المدير الفني لمنتخب التانجو.

واختتم سكالوني رسالته بعبارة: «من يمتلك صديقًا أرجنتينيًا، فهو يمتلك كنزًا حقيقيًا».