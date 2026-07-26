ستة لاعبين عرب يتفوقون على رونالدو في مونديال 2026



اختتم النجم البرتغالي الدولي، كريستيانو رونالدو، مشاركته في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 بتسجيله ثلاثة أهداف، لكن ذلك لم يكن كافياً لتصنيف اللاعب المخضرم ضمن أفضل نجوم البطولة، حيث تفوق عليه عدد من اللاعبين العرب، سواء مع منتخباتهم الوطنية أو على المستوى الفردي.



وودع رونالدو البطولة من دور الـ16 عقب خسارة البرتغال 0 - 1 أمام إسبانيا، حيث شارك في خمس مباريات بإجمالي 441 دقيقة، وأحرز خلالها ثلاثة أهداف، وقد أثّر تراجع مستواه خلال دور المجموعات أمام كولومبيا والكونغو الديمقراطية بشكل واضح على تقييمه النهائي.



ونشرت منصة «هو سكورد» الإحصائية تصنيفها لأفضل لاعبي كأس العالم 2026، حيث تفوق ستة لاعبين عرب على قائد منتخب البرتغال، سواء من حيث التقييم الفني أو تأثيرهم على منتخباتهم.



وتصدر المغربي أشرف حكيمي قائمة اللاعبين العرب، حيث احتل المركز الـ22 عالمياً بتقييم 46. 7 درجات، بعد مشاركته في ست مباريات مع منتخب بلاده، سجل خلالها هدفاً، وصنع هدفين آخرين، خلال مشوار الفريق نحو التأهل لدور الثمانية في البطولة، ما عزز مكانته واحداً من أفضل الأظهرة في العالم.



واحتل حارس مرمى منتخب مصر، مصطفى شوبير، المركز الـ28 عالمياً بتقييم بلغ 38. 7 درجات بعد مستوى مميز قدمه خلال المونديال، حيث لعب خمس مباريات، وأنقذ ركلتي جزاء، ما جعله إحدى أبرز مفاجآت البطولة.



وجاء قائد المنتخب المصري، محمد صلاح، في المركز الـ48 عالمياً بتقييم 27. 7 درجات، حيث لعب خمس مباريات في البطولة، سجل هدفاً واحداً وصنع هدفين، وكان له دور مباشر في تأهل منتخب «الفراعنة» لدور الـ16 في المونديال للمرة الأولى في تاريخه، كما ضمت القائمة المغربي عز الدين أوناحي، الذي احتل المركز الـ108 عالمياً بتقييم 03. 7 درجات بعد تسجيله هدفين في ست مباريات مع منتخب «أسود الأطلس» في حين جاء زميله إسماعيل صيباري في المركز الـ141 بتقييم 96. 6 درجات، حيث أحرز ثلاثة أهداف في مشواره بالمونديال المنصرم، قبل أن تنهي الإصابة مشاركته في البطولة مبكراً.



واختتم المغربي نايف أكرد القائمة في المركز الـ153 عالمياً بتقييم 94. 6 درجات، وهو نفس تقييم رونالدو، حيث تفوق أكرد على البرتغالي، بفضل وصول المغرب إلى مراحل متقدمة في البطولة، وعدد دقائق لعبه الأكبر.