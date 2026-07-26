أولمو يرفض اعتذار مساعد سكالوني بعد مشادة في نهائي كأس العالم



رفض داني أولمو، نجم منتخب إسبانيا الفائز بلقب كأس العالم، اعتذار روبرتو أيالا، المدرب المساعد بالجهاز الفني لمنتخب الأرجنتين، بسبب مشادة جماعية بعد مباراة الفريقين في نهائي مونديال 2026، يوم الأحد الماضي.



قال أولمو في مقابلة مع صحيفة «دياري دي تيراسا» الإسبانية «من يدَّعِ الندم، ويبرر لكمة وجهها بسبب رد فعل، فربما لا يشعر بالندم بل كاذب، لأنني لم أقل له شيئاً، لذا لست بحاجة لاعتذاره».

أضاف اللاعب الإسباني «ما يرسم شخصيتنا ليس الخطأ بل الشجاعة في الاعتراف به».



وتابع «عندما يشاهد أطفالي وعائلتي والجماهير وأهالي تيراسا المباراة، أريدهم أن يكونوا فخورين بأدائنا في المباراة والأهم سلوكنا، لأن لاعب كرة القدم يجب أن يكون قدوة للأطفال والشباب».

وختم تصريحاته «إنها مسؤولية كبيرة تقع علينا، وأرى أننا التزمنا بها، وكنا أبطال العالم بمجهودنا».



وتوج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بالفوز 1 - 0 على الأرجنتين بهدف سجله فيران توريس مهاجم برشلونة بعد التمديد للوقت الإضافي.