الكشف عن هدية ميسي الأخيرة لزملائه في كأس العالم 2026



رغم خسارة الأرجنتين نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026 أمام إسبانيا، أراد ليونيل ميسي، قائد منتخب (راقصو التانغو)، التعبير عن تقديره لزملائه.



وقام ميسي، الذي يرجح أنه كان يخوض آخر مونديال في مسيرته الكروية الحافلة، هدية شخصية لكل لاعب من اللاعبين الـ25، الذين وُجدوا في قائمة منتخب الأرجنتين بالبطولة، عربون شكر لهم على التزامهم طوال البطولة.



وكشف ماركوس سينيسي عن بعض الهدايا التي تلقاها ، ومنها حقيبة ظهر مخصصة بألوان المنتخب، وزجاجة مياه، ومجموعة كاملة لتحضير مشروب المتة، وهو مشروب شهير في قارة أمريكا الجنوبية.



وتجسد هذه اللفتة دور ميسي القيادي والتزامه الراسخ بتعزيز العلاقات القوية داخل غرفة ملابس المنتخب الأرجنتيني، الذي كان يحلم بالتتويج بلقب كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه، بعد نسخ 1978 و1986 و2022.



يشار إلى أن منتخب الأرجنتين خسر 0 - 1 أمام نظيره الإسباني، بعد اللجوء للوقت الإضافي، في المباراة النهائية للمونديال، التي أقيمت على ملعب (ميتلايف) في نيويورك الأمريكية، يوم الأحد الماضي.